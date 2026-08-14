Leyenda del América respalda a Gabriel Milito en Chivas: “dejarlo como está”

La falta de contundencia se convirtió en uno de los principales problemas de Chivas durante este inicio de semestre. Gabriel Milito sabe que los resultados no acompañan su gestión. Por ello, la presión sobre el entrenador argentino crece. Sin embargo, una voz vinculada históricamente con el América salió en defensa del proyecto rojiblanco.

Cesilio de los Santos, exjugador azulcrema, consideró que sería un error modificar el proceso rojiblanco y pidió mantener al director técnico argentino en el banquillo del Guadalajara. Sí, justo cuando Milito habló de la necesidad de ser campeón.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

Cesilio de los Santos respalda a Gabriel Milito

El exfutbolista fue contundente al hablar sobre la situación del “Rebaño Sagrado”. Para Cesilio de los Santos, cambiar de entrenador después del trabajo realizado durante este periodo no solucionaría los problemas que atraviesa el equipo tapatío.

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“De parte mía, sería una estupidez que cambies el proyecto. ¿A ver qué le vas a dar? ¿Qué es lo que va a venir nuevo? Qué vas a traer nuevo y le vas a cambiar a esto que me parece que está bien. ¿Le falta gol? Sí. Hay que dejarlo como está”, declaró.

Cesilio de los Santos, exjugador del América

La postura del exjugador del América llega en un momento donde algunos aficionados comienzan a cuestionar la continuidad del DT argentino. Milito todavía busca encontrar la fórmula para traducir el funcionamiento en resultados.

El gol, el gran problema de Chivas

El Guadalajara ha mostrado capacidad para generar oportunidades durante este semestre. El equipo suele tener una propuesta agresiva y ha conseguido poner en aprietos a sus rivales, pero la falta de definición le quitó resultados.

|MEXSPORT

Chivas había disputado 5 partidos entre el Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026. En esos encuentros solamente consiguió marcar 3 goles, todos anotados por Roberto Alvarado. Luego consiguió la victoria ante Seattle Sounders y marcó 2 tantos más, pero ya estaban eliminados desde antes de ese juego.

Gabriel Milito busca cambiar la situación

Después de la eliminación de la Leagues Cup, Chivas deberá concentrarse nuevamente en la Liga BBVA MX. El entrenador argentino sabe que los próximos resultados serán importantes para reducir la presión.

|Instagram: Liga BBVA MX

El siguiente compromiso del Guadalajara será ante Santos Laguna, el domingo 16 de agosto. El encuentro se disputará en el Estadio Corona a las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

Por ahora, mientras crecen las dudas entre los aficionados, Cesilio de los Santos tiene una postura clara: Gabriel Milito debe continuar y Chivas debe dejar el proyecto como está.

