Así se vivió el debut de Dani Alves con los Pumas en la Liga BBVA MX

Desafortunadamente no fue lo que la afición de Pumas esperaba. Pero la fiesta por la llegada de Dani Alves al conjunto universitario fue rescatada por Nicolás Freire, quien con asistencia del astro brasileño, empataron por marcador de 1-1, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX.

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Ante la sorpresa de propios y extraños, el refuerzo bomba del futbol mexicano, a pesar de haber arribado a nuestro país el viernes, saltó como titular y disputó los 90 minutos del encuentro. En todo momento se mostró el compromiso que tiene con el conjunto, pidió la pelota, se movió y corrió como si estuviera viviendo sus primeros minutos en el futbol profesional.

Pumas recibe a Monterrey en la Jornada 6 del Apertura 2022

Los Pumas tendrán una segunda oportunidad para darle la bienvenida que merece a Dani Alves y a su afición, ya que este domingo volverán a ser locales, cuando reciban al Monterrey en la Jornada 6, duelo programado a las 12 del día, como es costumbre para los universitarios.

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