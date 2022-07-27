Así se vivió el debut de Dani Alves con los Pumas en la Liga BBVA MX

mexsport | Dani Alves of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. Dani Alves de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Pumas UNAM Team group during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. Equipo de Pumas UNAM durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Ricardo Cadena Guadalajara head coach during the game Queretaro vs Guadalajara corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at La Corregidora Stadium, on July 27, 2022. Ricardo Cadena Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Queretaro vs Guadalajara, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio La Corregidora, el 27 de julio de 2022.

mexsport | (L-R), Jefferson Intriago of Mazatlan and Dani Alves of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. (I-D), Jefferson Intriago de Mazatlan y Dani Alves de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Ricardo Cadena Guadalajara head coach during the game Queretaro vs Guadalajara corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at La Corregidora Stadium, on July 27, 2022. Ricardo Cadena Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Queretaro vs Guadalajara, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio La Corregidora, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Dani Alves of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. Dani Alves de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Dani Alves of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. Dani Alves de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | (L-R), Dani Alves of Pumas, Eduardo Barcenas of Mazatlan, Pablo Bennevendo of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. (I-D), Dani Alves de Pumas, Eduardo Barcenas de Mazatlan, Pablo Bennevendo de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Dani Alves of Pumas during the game Pumas UNAM vs Mazatlan FC, corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at Olimpico Universitario Stadium, on July 27, 2022. Dani Alves de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Mazatlan FC, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio Olimpico Universitario, el 27 de julio de 2022.

mexsport | Ricardo Cadena Guadalajara head coach during the game Queretaro vs Guadalajara corresponding Round 05 the Torneo Apertura 2022 of the Liga BBVA MX at La Corregidora Stadium, on July 27, 2022. Ricardo Cadena Director Tecnico de Guadalajara durante el partido Queretaro vs Guadalajara, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX en el Estadio La Corregidora, el 27 de julio de 2022.

Desafortunadamente no fue lo que la afición de Pumas esperaba. Pero la fiesta por la llegada de Dani Alves al conjunto universitario fue rescatada por Nicolás Freire, quien con asistencia del astro brasileño, empataron por marcador de 1-1, en el cierre de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: Otro mexicano estaría cerca de salir para jugar en Europa

Ante la sorpresa de propios y extraños, el refuerzo bomba del futbol mexicano, a pesar de haber arribado a nuestro país el viernes, saltó como titular y disputó los 90 minutos del encuentro. En todo momento se mostró el compromiso que tiene con el conjunto, pidió la pelota, se movió y corrió como si estuviera viviendo sus primeros minutos en el futbol profesional.

Pumas recibe a Monterrey en la Jornada 6 del Apertura 2022

Los Pumas tendrán una segunda oportunidad para darle la bienvenida que merece a Dani Alves y a su afición, ya que este domingo volverán a ser locales, cuando reciban al Monterrey en la Jornada 6, duelo programado a las 12 del día, como es costumbre para los universitarios.

Te puede interesar: Este será el número que usará Santiago Giménez en el Feyenoord