Otro mexicano estaría cerca de salir para jugar en Europa

Todo parece indicar que otro jugador mexicano dará el salto para jugar en el fútbol de Europa. Se trata del defensa de Xolos de Tijuana, Víctor Guzmán, quien se convertiría en el nuevo fichaje del Besiktas de Turquía para la temporada 2022-2023.

El conjunto turco y el equipo fronterizo ya tendrían un acuerdo para que el zaguero subcampeón del del pasado Mundial Sub 17 de 2019 cierre su traspaso.

“Las negociaciones de traspaso con el club han llegado a su fin”, confirmó el medio turco Milliyet sobre la posible llegada del jugador azteca.

Tijuana no sabe nada sobre la posible salida de Víctor Guzmán

Ricardo Valiño, director técnico de los Xolos de Tijuana, habló sobre este rumor y se deslindó de ellos.

“A mí nadie me dijo nada, estuve con los directivos y nadie me comentó nada. La verdad es que es un futbolista que es un proyecto mexicano genuino, no sé si habrá muchos defensas centrales de la edad de Guzmán con la cantidad de partidos en Primera División, es normal que despierte interés porque es un jugador de jerarquía y de selección y tiene futuro muy prometedor”, comentó.

‘El Toro’ habría llamado la atención de clubes europeos, después de su actuación con la Selección Azteca en el pasado Torneo Maurice Revello, donde marcó un gol.

El zaguero de Xolos también sonó entre la lista de posibles refuerzos del AC Milan, luego de que el visor lo colocó entre los jugadores a seguir, aunque en caso de llegar al Besiktas, le podría ayudar para dar el salto a un equipo de mayor nivel.

Cabe señalar que Víctor Guzmán ya fue convocado por Gerardo ‘Tata’ Martino a la Selección Mexicana mayor gracias a sus buenas actuaciones en la Liga MX.