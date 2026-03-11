Los debutantes que se convirtieron en héroes de la Copa Mundial de la FIFA y desaparecieron

Cada cuatro años, la Copa Mundial de la FIFA nos regala historias que son únicas y que logran ser recordadas por mucho tiempo, pues son momentos que pocas veces o casi nunca se vuelven a vivir.

Tal es el caso de algunos jugadores que se convierten en leyenda por lo hecho en una Copa Mundial de la FIFA, aunque sus carreras después de sus grandes actuaciones en el máximo escenario del futbol, no logran despegar, incluso algunos de ellos no regresan a la justa mundialista.

Jugadores que fueron estrellas en la Copa Mundial de la FIFA solo una ocasión

Sin duda, algunos jugadores brillan con luz propia durante la Copa Mundial de la FIFA, pero ese brillo no es para siempre y terminado el torneo, nunca vuelven a mostrar ese nivel de juego, dejan de ser convocados y su carrera en clubes no despega de la forma esperada.

Uno de los casos más conocidos es el de Salvatore “Toto” Schillaci, quien fue al Mundial de Italia 1990, siendo un total desconocido para muchos, suplente en su equipo. Pero desde su primera aparición en la justa mundialista dejó claro que iba a brillar.

Marcó un total de seis goles, siendo el máximo goleador del torneo y el mejor jugador de ese Mundial, fue una estrella que pintaba para mucho después de brillar con Italia. Nunca volvió a mostrar ese nivel con sus clubes, por lo que su carrera se apagó hasta su retiro.

André Schürrle fue pieza clave para que Alemania ganara el Mundial de Brasil 2014, aunque era suplente en el equipo, cuando entraba aportaba goles y asistencias que fueron clave, incluso metió dos tantos ante Brasil. También fue el encargado de darle el pase a Mario Götze, quien metió el gol en la final ante Argentina.

Tras el mundial, su nivel no volvió a ser el mismo, las lesiones lo llevaron a la irregularidad y tras pasar por varios equipos, se despidió del futbol a los 29 años de edad.

Maarten Stekelenburg, el portero neerlandés fue a su segundo mundial en Sudáfrica 2010, pues ya había estado en Alemania 2006, pero no tuvo minutos. Sin embargo, en la justa mundialista que disputó, logró ser pieza clave para llevar a su país a la final, donde perdieron 1-0 ante España.

Aunque tuvo algunos momentos destacados con su selección, tras la Copa Mundial de la FIFA, nunca volvió a ser el mismo, incluso se llegó a hablar que podría llegar a equipos más grandes, pero eso nunca sucedió.

Finalmente, tenemos el caso de Asamoah Gyan fue una de las estrellas del Mundial de Sudáfrica 2010, logrando meter a su equipo a los Cuartos de Final, aportando tres goles, aunque todos lo recuerdan por fallar un penal clave ante Uruguay.

Todo apuntaba a que iba a un equipo grande de Europa, prefirió una oferta millonaria del Al-Ain de Emiratos Árabe, luego fue a China y Turquía, su nivel nunca tuvo el nivel que mostró en el mundial.

