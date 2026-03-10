La Copa Mundial de la FIFA 2026 CAMBIARÁ el futbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará historia por ser el primer torneo con 48 selecciones y sedes en Estados Unidos, México y Canadá. También podría transformar el futbol moderno gracias a un paquete de nuevas reglas oficiales que buscan hacer los partidos más dinámicos, justos y transparentes.

La International Football Association Board (IFAB) confirmó varias modificaciones al reglamento que se aplicarán de manera oficial en el ciclo mundialista. El objetivo es claro: reducir la pérdida de tiempo, evitar conductas antideportivas y dar mayor claridad a las decisiones arbitrales en jugadas polémicas.

Estos cambios ya han sido probados en torneos recientes, pero será en la Copa Mundial de la FIFA 2026 donde se verán por primera vez de forma global en el escenario más grande del futbol.

¿Qué nuevas reglas del futbol se aplicarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con el control del tiempo por parte de los porteros. Hasta ahora, los guardametas podían retener el balón durante seis segundos. Con la nueva norma, el límite sube a ocho segundos, pero con una sanción mucho más clara.

Si el portero supera ese tiempo, el árbitro podrá otorgar un tiro de esquina o saque de banda al equipo rival. Además, el silbante realizará una cuenta regresiva visible con la mano durante los últimos cinco segundos, algo que hará más transparente la decisión.

Otro cambio importante afecta las interrupciones por lesiones. Cuando un jugador reciba atención médica dentro del campo, deberá salir del terreno de juego y esperar un minuto completo antes de poder regresar.

La intención es evitar que algunos futbolistas simulen molestias para frenar el ritmo del partido, una práctica que ha sido criticada durante años en el futbol internacional.

VAR, sustituciones rápidas y nuevas normas para hablar con el árbitro

Las nuevas reglas del futbol para la Copa Mundial de la FIFA 2026 también introducen cambios en el uso de la tecnología y en el comportamiento de los jugadores.

Por primera vez, el VAR podrá intervenir para revisar jugadas que terminen en una segunda tarjeta amarilla. Con esto se busca evitar expulsiones injustas que puedan cambiar el rumbo de partidos decisivos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También habrá modificaciones en el proceso de sustituciones. El jugador que salga del campo tendrá solo 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si tarda más tiempo, el sustituto deberá esperar un minuto adicional antes de ingresar, lo que dejaría momentáneamente a su equipo con diez futbolistas.

Otra regla que promete cambiar la dinámica dentro del campo establece que solo el capitán podrá acercarse al árbitro para pedir explicaciones. Si otros jugadores rodean o presionan al silbante, recibirán tarjeta amarilla automática.

Según la IFAB, el objetivo final es aumentar el tiempo efectivo de juego y eliminar las estrategias que ralentizan los partidos.

Si estas medidas funcionan como se espera, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría marcar el inicio de una nueva era para el futbol mundial.