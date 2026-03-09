logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
mexico Argentina Portugal _0035__0005_ESPAN╠âA.webp _0027__0013_FRANCIA.webp _0028__0012_CROACIA.webp _0012__0028_BRASIL.webp _0031__0009_ALEMANIA.webp _0024__0016_INGLATERRA.webp _0032__0008_PAI╠üSES-BAJOS.webp _0033__0007_BELGICA.webp _0013__0027_URUGUAY.webp _0001__0039_ESTADOS-UNIDOS.webp _0020__0020_GHANA.webp _0002__0038_CANADA╠ü.webp _0016__0024_MARRUECOS.webp _0030__0010_NORUEGA.webp _0014__0026_COLOMBIA.webp _0026__0014_COSTA-DE-MARFIL.webp _0036__0004_SUIZA.webp _0025__0015_ARABIA-SAUDI.webp _0008__0032_COREA-DE-SUR.webp _0022__0018_SUDAFRICA.webp Egipto _0017__0023_TUNEZ.webp Ecuador _0015__0025_PARAGUAY.webp _0003__0037_JAPON.webp _0040__0000_PAA╠üNAMA.webp _0037__0003_ESCOCIA.webp _0019__0021_ARGELIA.webp _0009__0031_JORDANIA.webp _0005__0035_REPUBLICA-ISLAMICA-DE-IRA╠üN.webp _0023__0017_QATAR.webp _0004__0036_NUEVA-ZELANDA.webp _0038__0002_HAITI.webp _0007__0033_UZBEKISTAN.webp _0039__0001_CURAZO.webp _0021__0019_CABO-VERDE.webp
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

ÚLTIMA HORA: César Montes sale LESIONADO con el Lokomotiv, a semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y previo a la convocatoria de México vs Portugal y Bélgica

El defensa central César Montes salió lesionado en el partido de la Jornada 20 de la Liga Premier de Rusia, donde el Lokomotiv Moscow empató frente al Akhmat Grozny

César Montes
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana, el defensa central César Montes salió lesionado en el partido de la Jornada 20 de la Liga Premier de Rusia, donde el Lokomotiv Moscow empató 2-2 frente al Akhmat Grozny. El zaguero azteca abandonó el terreno de juego al minuto 20 con molestias musculares, lo que genera preocupación tanto en su equipo como en el entorno del conjunto de Javier Aguirre.

Tigres vs Monterrey 1-0 | Resumen y Goles | Jornada 10 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

El técnico del Lokomotiv, Mikhail Galaktionov, declaró al finalizar el partido que la lesión “no parece de gravedad en primera instancia”, aunque confirmó que el mexicano será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia.

¿Qué partido se podría perder César Montes con la Selección Mexicana?

La lesión de César Montes llega en un momento delicado, ya que la Selección Mexicana se prepara para disputar partidos de alto nivel en la próxima Fecha FIFA. El primer duelo ante la selección de Portugal el sábado 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y el segundo ante Bélgica el martes 31 del mismo en en el Soldier Field de Chicago.

Ambos encuentros están programados como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La posible ausencia del central podría obligar al Vasco Aguirre a replantear su esquema defensivo.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuáles otros lesionados tiene la Selección Mexicana?

La situación de César Montes se suma a una lista de jugadores mexicanos que actualmente se encuentran en recuperación:

  • Edson Álvarez (Fenerbahce): fue sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo está en proceso de rehabilitación.
  • Santiago Giménez (AC Milan): recuperándose de una cirugía por una lesión en el tobillo derecho.
  • Rodrigo Huescas (FC Copenhague): Rotura de ligamento cruzado anterior 
  • Luis Chávez (Dinamo Moscú): Rotura de ligamentos en la rodilla derecha.
  • César 'Chino' Huerta (Anderlecht): Operado de la pelvis
  • Alexis Vega (Toluca): Molestia crónica en la rodilla derecha
  • Gilberto Mora (Xolos): Pubalgia
  • Luis Romo (Guadalajara): Desgarre

Entre otros jugadores.

Tags relacionados
Selección Mexicana