ÚLTIMA HORA: César Montes sale LESIONADO con el Lokomotiv, a semanas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y previo a la convocatoria de México vs Portugal y Bélgica

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana, el defensa central César Montes salió lesionado en el partido de la Jornada 20 de la Liga Premier de Rusia, donde el Lokomotiv Moscow empató 2-2 frente al Akhmat Grozny. El zaguero azteca abandonó el terreno de juego al minuto 20 con molestias musculares, lo que genera preocupación tanto en su equipo como en el entorno del conjunto de Javier Aguirre.

El técnico del Lokomotiv, Mikhail Galaktionov, declaró al finalizar el partido que la lesión “no parece de gravedad en primera instancia”, aunque confirmó que el mexicano será sometido a estudios médicos para determinar el alcance de la molestia.

¿Qué partido se podría perder César Montes con la Selección Mexicana?

La lesión de César Montes llega en un momento delicado, ya que la Selección Mexicana se prepara para disputar partidos de alto nivel en la próxima Fecha FIFA. El primer duelo ante la selección de Portugal el sábado 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y el segundo ante Bélgica el martes 31 del mismo en en el Soldier Field de Chicago.

Ambos encuentros están programados como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La posible ausencia del central podría obligar al Vasco Aguirre a replantear su esquema defensivo.

¿Cuáles otros lesionados tiene la Selección Mexicana?

La situación de César Montes se suma a una lista de jugadores mexicanos que actualmente se encuentran en recuperación:

Edson Álvarez (Fenerbahce): fue sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo está en proceso de rehabilitación.

fue sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo está en proceso de rehabilitación. Santiago Giménez (AC Milan): recuperándose de una cirugía por una lesión en el tobillo derecho.

recuperándose de una cirugía por una lesión en el tobillo derecho. Rodrigo Huescas (FC Copenhague): Rotura de ligamento cruzado anterior

Rotura de ligamento cruzado anterior Luis Chávez (Dinamo Moscú): Rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

Rotura de ligamentos en la rodilla derecha. César 'Chino' Huerta (Anderlecht) : Operado de la pelvis

: Operado de la pelvis Alexis Vega (Toluca) : Molestia crónica en la rodilla derecha

: Molestia crónica en la rodilla derecha Gilberto Mora (Xolos) : Pubalgia

: Pubalgia Luis Romo (Guadalajara): Desgarre

Entre otros jugadores.

