Tala Rangel tuvo muy malas noticias de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Raúl ‘Tala’ Rangel parecía haberse adueñado de la portería de la Selección Mexicana pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sus buenas actuaciones en Chivas y también en el equipo nacional lo han llevado a ser el preferido de Javier Aguirre, pero la situación parece haber cambiado en los últimos días. Y esto tiene mucho que ver con la caída de su rendimiento en el conjunto de Gabriel Milito.

Desde que comenzó el Clausura 2026, el Tala Rangel sumó varios errores que le costaron el gol a Chivas. Una de sus fallas más señaladas ocurrió en el juego ante Querétaro, cuando el portero de Guadalajara dejó un balón suelto dentro del área, lo que permitió que los Gallos Blancos anotaran. Para su suerte, los rojiblancos se llevaron el partido y sumaron tres puntos claves en el torneo.

Sin embargo, no fue la única vez que Rangel se equivocó. Una situación similar se vivió en el Clásico Tapatío contra Atlas. En una salida, el guardameta de la Selección Mexicana dejó corto un balón, provocando que el rival presionara y se quedara con la posesión. Aprovechando esta oportunidad, el delantero se hizo hueco y marcó el gol para los Zorros. Una vez más, Chivas pudo dar vuelta el marcador, pero el error del Tala no pasó desapercibido.

ERROR DE TALA RANGEL ❌



El portero se equivocó y Chivas ya está perdiendo contra Atlas en el clásico tapatío 🦊 pic.twitter.com/BrIR1GRCUc — Estadio Deportes (@EstadioDxts) March 8, 2026

Javier Aguirre comienza a dudar

A menos de 3 meses para que el Mundial 2026 comience, el ‘Vasco’ Aguirre comienza a tener dudas sobre quién debe ser el portero títular de México el 11 de junio cuando el equipo nacional enfrente a Sudáfrica en el debut. Lo cierto es que Rangel dejó de ser considerado inamovible bajo los tres palos del combinado azteca y ahora cualquiera podría tomar su lugar.

Luis Malagón, guardameta del América, también perdió posiciones en la consideración de Aguirre, principalmente por haber sido enviado a la banca en su propio equipo. Ante esta situación, nombres como el de Carlos Acevedo y el propio Guillermo Ochoa comenzaron a tomar terreno durante los últimos días. Por esta razón, la titularidad de Rangel no está asegurada.

De todos modos, el cancerbero de Chivas mantiene números competitivos en el torneo, con nueve goles recibidos, tres porterías en cero y varias atajadas importantes. Por esta razón, es prácticamente un hecho de que formará parte de México en la Copa del Mundo, aunque deberá ganarse la confianza de su entrenador una vez más.