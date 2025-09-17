Esta es la verdadera razón por la que Memo Ochoa eligió jugar en Chipre y fue una medida desesperada

Memo Ochoa llegó al futbol de Chipre a sus 40 años para seguir con su carrera en Europa, pese a que la liga no es de las mejores, según las estadísticas de la UEFA . El arquero optó por el AEL Limassol como una medida desesperada, pues su objetivo es ir a su sexto Mundial y para ello tuvo que conseguir equipo para jugar y mantenerse en ritmo.

Ochoa sigue firme en hacer historia y convertirse en el primer jugador de México e ir a 6 Copas del Mundo. Por ello, no le importó ir a un equipo donde los jugadores tienen un precio bajísimo , ya que era su última jugada, luego de no ser contratado por ningún club de las ligas de Europa más importantes.

@yosoy8a Memo Ochoa eligió jugar en Chipre, ya que de quedarse sin equipo corría el riesgo de no ser convocado a la Selección Mexicana

El ultimátum de Javier Aguirre que orilló a Memo Ochoa a jugar en Chipre

Memo Ochoa no fue convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre, puesto que el arquero se encontraba sin equipo y fuera de ritmo, pues tiene 4 meses sin jugar un partido oficial. El entrenador de la Selección Mexicana le puso un ultimátum al portero, pues de no tener club, no sería tomado en cuenta para el Mundial 2026.

“Realmente yo no regalo nada. Si Memo merece estar aquí o si bien aquí es porque está haciendo bien las cosas. Le comenté a su representante que si no tiene equipo y no está en forma no va a venir”, declaró Javier Aguirre durante una conferencia de prensa previo a los duelos ante Japón y Corea del Sur.

¿Qué le ofrece Chipre a Memo Ochoa?

Chipre tiene varias playas y cuenta con alguno de los mejores restaurantes de Europa, de acuerdo con el portal Mundo Express. Memo Ochoa decidió continuar su carrera en Europa, ya que su familia reside en Madrid, España, para estar un poco más cercano a ellos. De hecho, de un país a otro se hace poco más de 7 horas de vuelo.

Además, el costo de vida en Chipre es menor a la de otros países de Europa, incluso es 20 por ciento más baja que la de Estados Unidos, por lo que puede vivir cómodamente junto a su familia, aunque se desconoce si solo él se mudará o también su esposa e hijos.