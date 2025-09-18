En su prime valía 173 millones: esto costaría HOY Memo Ochoa con la inflación de México

Guillermo Ochoa es y será uno de los porteros más grandes de la historia de México y, si bien hoy se encuentra jugando en Chipre por una razón peculiar , en un pasado supo ser de los mejores jugadores del mundo en su posición. Durante sus primeros años con el América, el ‘Memo’ se revalorizó rápidamente, llegando a costar unos 8 millones de euros, es decir, $173,225,600 de pesos mexicanos en el año 2011.

En la actualidad, el precio de Ochoa sería mucho mayor debido al fenómeno económico muy conocido: la inflación. A diferencia del valor del mexicano en el año 2011, su precio hoy sería de unos $313,678,138 pesos. Esto equivale a unos 14,5 millones de euros en la actualidad aproximadamente. Por otro lado, la inteligencia artificial reveló cómo hubiese sido la carrera de Ochoa si nunca dejaba el América .

@yosoy8a Guillermo Ochoa costaría mucho más en la actualidad

A pesar de su alto valor de mercado, Ochoa nunca generó muchos gastos con sus traspasos. Si bien es cierto que jugó en 9 clubes diferentes a lo largo de su carrera, solamente acumuló un millón de euros en coste total de transferencias. Esto se debe a que el América pagó ese monto en el año 2019 para ficharlo desde el Standard Lieja de Bélgica, pero luego se fue gratis.

TE PUEDE INTERESAR:



Más adelante, el portero mexicano pasó por equipos como el AC Ajaccio, Málaga, Granada, entre otros, como agente libre o por cesiones, por lo que no generó gastos extra. Sin dudas, se trata de un dato curioso para ser uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en su historia, pues suma 152 partidos jugados con el equipo nacional.

¿Cuánto cuesta Guillermo Ochoa en 2025?

El precio del ‘Memo’ Ochoa ha caído considerablemente. Teniendo en cuenta que se encuentra jugando en el AEL Limassol de Chipre y que tiene 40 años de edad, esto se ve reflejado en los números. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el guardameta tiene un precio de 500 mil euros, es decir, 10,8 millones de pesos mexicanos aproximadamente.