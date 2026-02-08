Con el calendario encima, esta es la DECISIÓN CLAVE de Larcamón tras el empate de Cruz Azul en Toluca

El empate en el Nemesio Diez ante el Toluca dejó más lecturas que puntos. Cruz Azul salió vivo de una cancha siempre incómoda, pero el contexto fue todo menos normal. Otra vez, Nicolás Larcamón no estuvo en la zona técnica. Otra vez, le tocó mirar el partido desde arriba, lejos del pasto, con un walkie talkie como único puente con sus auxiliares.

Desde uno de los graderíos del estadio, el técnico argentino siguió cada jugada con atención quirúrgica, enviando indicaciones a cuenta gotas mientras el partido se iba cerrando.

Un empate que sabe a oxígeno

Toluca no es cualquier visita y el momento del calendario tampoco ayuda. Cruz Azul viene atravesando semanas cargadas, con viajes, dobles competencias y poca recuperación real entre partidos. Aun así, el equipo respondió. No brilló, pero tampoco se cayó.

Tras el encuentro, el mensaje desde dentro fue claro: el grupo superó una etapa pesada. Así lo reconoció Juan Mónaco, quien dejó entrever que el cuerpo técnico sabe perfectamente que el margen físico no es infinito.

Y con la Concachampions otra vez en el horizonte y una ventaja importante en la serie, Larcamón optó por algo poco común en este punto del torneo: domingo libre. Sin entrenamientos. Y sin ningún tipo de carga.

El plan es simple: resetear cabezas y piernas. A partir del lunes 9 de febrero, el equipo volverá al trabajo enfocado en cerrar la serie continental, donde la ida terminó con un contundente 3-0 que puso a La Máquina en una posición cómoda, pero no definitiva.

No es una decisión menor. En un calendario que no da respiro, regalar un día también es una forma de competir.

Y es que de Vancouver, el panorama no se suaviza. Al contrario. Cruz Azul se prepara para una seguidilla de partidos de alto voltaje, con duelos ante equipos del norte y un cruce contra Chivas, líder del Clausura 2026 e invicto hasta ahora.