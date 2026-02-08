Esto pasó con Alemao, el “Ronaldinho Blanco” que jugó en Cruz Azul

La historia de Cruz Azul está llena de fichajes que despertaron ilusión, pero que con el tiempo quedaron en el olvido. Entre ellos aparece el nombre de Alemao: un delantero brasileño que llegó a La Máquina en una etapa marcada por refuerzos inesperados y apuestas que no siempre funcionaron dentro del proyecto deportivo.

Aunque su paso fue breve, Alemao logró dejar una huella curiosa en la afición cementera. Su apodo de "Ronaldinho Blanco", su carisma y un debut con gol, lo convirtieron rápidamente en un personaje querido, aun cuando su rendimiento no terminó de consolidarse en la Liga MX .

El paso fugaz de Alemao por Cruz Azul en la Liga MX

José Carlos Tofolo Júnior, mejor conocido como Alemao, fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul en diciembre de 2014. Debutó en enero de 2015 frente a Santos Laguna y lo hizo de la mejor manera posible: marcando 1 gol.

Llegó para suplir la baja de Roque Santa Cruz y durante el Torneo Clausura 2015 disputó 14 partidos en los que anotó 3 goles. A pesar de su participación regular, el brasileño fue declarado transferible apenas 6 meses después, ya que no entró en los planes del club para el Apertura 2015.

Su préstamo no fue renovado y regresó a Ponte Preta (dueño de su pase). Luego lo cedieron a Figueirense. Así comenzó una carrera que lo llevaría a vestir la camiseta de más de 27 equipos en distintos países.

¿A qué se dedica Alemao en la actualidad fuera de la Liga MX?

Tras su salida de Cruz Azul, Alemao jugó en 2018 para el Busan IPark de Corea del Sur y luego pasó por numerosos clubes de la tercera y cuarta división del fútbol brasileño. Su último equipo como jugador fue el Maringá FC. Allí estuvo vinculado en 2023 antes de anunciar su retiro profesional.

Lejos de alejarse del fútbol, Alemao decidió iniciar una nueva etapa como entrenador. En septiembre de 2024 fue presentado como director técnico del Atlético Monte Azul, club que compite en la Serie D de Brasil y en la Serie A3 del Campeonato Paulista. En diciembre de ese mismo año obtuvo la Licencia A de entrenador otorgada por la Confederación Brasileña de Fútbol.