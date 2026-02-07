Se congela lo de Joao Pedro, pero Cruz Azul ya tiene un ‘Plan B’ sobre la mesa

En La Noria ya no hay tiempo para esperar. El mercado entra en su última curva y Cruz Azul entiende que quedarse inmóvil es el peor escenario posible. La prioridad sigue siendo clara: reforzar la delantera. Pero cuando una negociación se enfría, el fútbol obliga a mirar de reojo otras puertas.

Durante semanas, el nombre de Joao Pedro encabezó la lista. El atacante que encajaba con lo que busca Nicolás Larcamón. Sin embargo, el paso de los días empezó a cambiar el tono del optimismo inicial. La operación no se cayó, pero tampoco avanzó y a La Máquina le urge tener algo asegurado.

El mercado no espera (y Cruz Azul tampoco)

La situación es simple y brutal: el cierre de registros está a la vuelta de la esquina. Cruz Azul no puede darse el lujo de llegar al lunes sin una solución clara en ataque, sobre todo tras la suspensión de Gabriel Fernández y con un plantel que ya viene ajustado en esa zona.

Por eso, mientras el tema Joao Pedro sigue en pausa, en los escritorios del club comenzó a tomar forma un escenario alterno: Nicolás Ibáñez.

El delantero, hoy con Tigres, ya no es la primera carta ofensiva del equipo y su rol perdió peso con el paso de los torneos. Eso, que en otro contexto sería una desventaja, hoy lo coloca como una oportunidad real para Cruz Azul.

No hablamos de una apuesta a futuro ni de un nombre por descubrir. Es un atacante que conoce la Liga MX, que entiende los ritmos, la presión y los partidos cerrados. Justo lo que el calendario celeste exige este semestre.

Eso sí, el movimiento no es automático. Desde Tigres la postura es clara: no regalarán al jugador. La idea pasa por una venta definitiva, aunque el contrato entre en su último tramo y el precio sea más accesible que en otros momentos.

Del lado de Cruz Azul, la estrategia sería distinta. Se analiza la vía del préstamo, absorbiendo el salario completo, como una manera de resolver la urgencia sin hipotecar más presupuesto. Ahí está el choque de intereses. Y ahí también el motivo por el cual las próximas horas serán decisivas.

El punto crítico es el tiempo. Si no hay acuerdo antes del cierre, cualquier escenario se complica.

Si Joao Pedro se destraba, perfecto. Si no, el plan B ya no es solo una alternativa: es una ruta real para no cerrar el mercado con las manos vacías.

Y cuando el reloj aprieta, casi siempre gana el que se mueve primero… aunque no sea el movimiento soñado.