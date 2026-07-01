Era defensa y fue rechazado por Boca Juniors, hoy es el hombre gol de Argentina en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es el escenario perfecto para conocer las historias de algunos jugadores que actualmente están en la élite del futbol internacional pero que, en el pasado, sufrieron mucho para estar aquí, teniendo como ejemplo a un centro delantero de la Selección de Argentina.

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Hoy es el atacante más importante que el Inter de Milán tiene; sin embargo, la realidad es que la carrera de Lautaro Martínez no ha sido nada sencilla, por lo que el haber anotado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 fue un bálsamo para lo que significa un gol en este evento.

Lautaro Martínez, de ser rechazado por Boca a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fue a los 15 años cuando Lautaro Martínez llegó a las instalaciones de Boca Juniors, el club más importante de Argentina, a fin de consagrar su futbol en una prueba. Desafortunadamente para su causa, lo mostrado no fue del interés del conjunto xeneize, quien no tuvo reparo en rechazarlo.

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Fue así cuando Lautaro Martínez recayó en Racing Club debutando en primera división en el 2016 como delantero cuando, en sus inicios en el futbol, era zaguero central. A partir de ahí la carrera de Martínez no dejó de crecer, por lo que dio el salto a Europa más pronto que tarde.

Se sabe, además, que el valor que tenía en el futbol le impidió terminar la secundaria, por lo que siempre supo que su destino era este. Además, el origen de su apodo, “El Toro”, deriva de la impresionante fuerza física que tiene, misma que la distingue de entre los demás.

¿Cuántos goles tiene Lautaro Martínez en su etapa con la Selección de Argentina?

Un punto a destacar es que Lautaro Martínez cuenta con 37 goles en su etapa con la Selección de Argentina, marca que lo convierte en el cuarto máximo goleador en la historia de este país solo por debajo de futbolistas de élite como Lionel Messi, Gabriel Batistuta y, finalmente, Sergio Aguero.