Tigres CONFIRMA lesión de una de sus figuras que será OPERARADA

Los Tigres de la UANL se preparan para enfrentar este sábado 6 de diciembre al Cruz Azul en compromiso de Vuelta de las Semifinales del Apertura 2025 y necesitan de la victoria para consumar el pase a la Final; sin embargo, los Felinos no contarán con el apoyo de una de sus figuras.

Tigres confirma lesión de una de sus figuras

Uno de los integrantes más importantes de Tigres se encuentra lesionado. Se trata de la mascota oficial del equipo, Tigre de Peluche, que ameniza los encuentros en el Estadio Universitario de Nuevo León y anima a la afición durante el calentamiento de los jugadores.

Sin embargo, el encargado de darle vida al personaje es Carlos Zolezzi, quien sufre de un problema en la rodilla que le ha causado complicaciones para realizar su trabajo adecuadamente.

Es por eso que el Club Tigres sorprendió a Zolezzi e informó, durante la previa al compromiso ante Cruz Azul, que se harán cargo de los gastos médicos que requiere para cubrir su operación.

Jorge Martinez/Jorge Martinez Tigre de Peluche, la mascota de los Universitarios

Carlos Zolezzi ha estado trabajando con el equipo durante más de 30 años y necesitaba recaudar 200 mil pesos para una operación de prótesis bilateral de rodilla e incluso se había realizado una colecta en redes sociales para ayudarle.

Pero ahora los Tigres se han comprometido a ayudar a Zolezzi para pagar la operación que necesita y continuar animando a la afición Felina en cada uno de los partidos del equipo en la cancha del Volcán.

