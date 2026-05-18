OFICIAL: Definida la FINAL del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Un golazo de Jordan Carrillo le dio a los Pumas el pase a la Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y ahora se enfrentarán al Cruz Azul por el título de campeones, un cetro que se les ha negado en los últimos 15 años a los auriazules y que buscarán conquistar de la mano de Efraín Juárez.

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Definida la Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas y Cruz Azul decidirán al próximo campeón de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten en la Final del Clausura 2026 tras derrotar al Pachuca y a Chivas, respectivamente.

Los Universitarios llegan como los líderes generales de la competencia tras una extraordinaria campaña, mientras que La Máquina quedó en tercer lugar, por lo que el juego de la Final Ida se disputará en la cancha de los cementeros, mientras que la Vuelta en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

during the Semifinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 17, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/MEXSPORT

¿Cuándo se juega la final de la Liga MX?

La Liga BBVA MX definirá los horarios durante la semana, pero es un hecho que la Final de Ida se disputará el próximo jueves 21 de mayo, mientras que la Vuelta se jugará el domingo 24 del mismo mes en la cancha de C.U.

La última vez que los Pumas fueron campeones de la Liga BBVA MX fue en el ya lejano Clausura 2011 de la mano del Tuca Ferretti, mientras el Cruz Azul ganó su más reciente título en el Guardianes 2021 cuando terminaron con una agonía de 23 años sin levantar una copa.

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