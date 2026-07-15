CONFIRMADO: Definido el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

La Selección de Inglaterra cayó este miércoles 15 de julio ante su similar de Argentina, luego de ir arriba en el marcador, y con esto perdió la oportunidad de alcanzar la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como no lo hace desde 1966, por lo que ahora tendrá que conformarse con el partido por el tercer lugar.

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Inglaterra vs Argentina | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Definido el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Inglaterra perdió ante Argentina y ahora tendrá que conformarse con el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante Francia el próximo sábado 18 de julio.

Los perdedores de las Semifinales del Mundial se medirán en el partido que nadie quiere disputar buscando definir al tercer lugar de esta justa mundialista.

Un encuentro al que las potencias le rehúyen, pero que puede significar una estancia histórica para seleccionados más pequeños como ocurrió hace cuatro años con Marruecos o como lo hizo en su momento Croacia.

Crédito: Mexsport

Inglaterra y Francia se verán las caras en este encuentro que rodea más que aspecto deportivo, sino también un contexto histórico que obligará a ambos equipos a ir por la victoria por cuestión de orgullo.

Los Tres Leones y los Galos se verán las caras el próximo sábado 18 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de Miami.

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