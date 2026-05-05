OFICIAL: Definidos los árbitros para el Clásico Capitalino Pumas vs América en la Liguilla del Clausura 2026

El Clásico Capitalino entre Pumas y América ya tiene cuerpo arbitral definido. Luego del partido de ida disputado en el Estadio Banorte, el encuentro en el Estadio Olímpico Universitario se va a disputar este domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas, tiempo de la CDMX.

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Mediante un comunicado, se dio a conocer a los silbantes que van a impartir justicia en el duelo de vuelta de los 4tos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Como árbitro central, César Arturo Ramos Palazuelos va a impartir justicia en la cancha del Pedregal acompañado de Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra Mendiola como abanderados.

Por su parte, Vicentre Jassiel Reynoso será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Erick Yair Miranda y Mariel Alfonso Martínez como asistente.

Tras el partido de ida, el marcador global del Clásico Capitalino es de 3-3 tras los goles de Juninho (5’), Isaías Violante (13’), Uriel Antuna (44’), Jordan Carrillo (52’), Henry Martín (78’) y Alejandro Zendejas (85’).

En caso de que el marcador global siga igualado en Ciudad Universitaria, el equipo dirigido por Efraín Juárez avanzará a la siguiente ronda tras finalizar la Fase Regular como líder de la tabla general.

Pumas vs América será transmitido por TV Azteca

El partido de Pumas vs América, correspondiente a los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026, lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes este domingo 10 de mayo en punto de las 19:00 horas.

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