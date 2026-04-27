Fecha y hora EXACTA para ver Chivas vs Tigres en la Liguilla del Clausura 2026

Todo listo para la Fase Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Chivas y Tigres se miden en la instancia de Cuartos de Final, ronda que se va a disputar en dos fines de semana.

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Luego de la Jornada 17, el Club Deportivo Guadalajara no pudo mantener el liderato tras empatar sin goles ante Xolos. Comandados por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' fue desplazado por Pumas al segundo puesto y ahora se citaron con el cuadro de la UANL, equipo que culminó la Fase Regular en el séptimo lugar.

El partido de ida se va a disputar el 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario a las 19:00 horas. Posteriormente, la serie se va a definir en el Estadio Akron el 9 de mayo en punto de las 19:07 horas. La escuadra rojiblanca no conoce la derrota en casa al tener marca de seis victorias y dos juegos igualados tras la Fase Reguar.

A lo largo de la Fase Regular, Chivas y Tigres chocaron en la Fecha 14 del campeonato. En aquel partido, el equipo dirigido por Guido Pizarro se quedó con los tres puntos tras ganar por 4-1 con doblete de Juan Francisco Brunetta, Rodrigo Aguirre y Ángel Correa. Por parte del 'Rebaño Sagrado', Daniel Aguirre puso el descuento.

Chivas encara el partido de Liguilla luego de empatar sin anotaciones contra Tijuana. Por su parte, los Tigres llegan de ganarle a Mazatlán en la Fecha 17 y van a tener actividad en la Concacaf Champions Cup frente a Nashville SC en la antesala de la Final.

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