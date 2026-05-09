Dejó al América y ahora está a nada de calificar con su equipo a la Champions League

Allan Saint-Maximin vive un cierre de temporada clave en el futbol europeo. Luego de su salida del Club América y su llegada al RC Lens en febrero de este año, el atacante francés se ha convertido en parte importante del equipo que hoy pelea por asegurar su lugar en la próxima edición de la UEFA Champions League.

El conjunto francés dio un paso importante este vienres tras imponerse 1-0 al FC Nantes en el Stade Bollaert-Delelis. El gol de Abdallah Sima al minuto 79 permitió que el Lens sumara tres puntos fundamentales para mantenerse en la segunda posición de la Ligue 1.

Los últimos dos partidos del Lens en la Ligue 1 serán auténticas finales: el próximo miércoles se enfrentarán al PSG, equipo que les aventaja por solo tres puntos y con el que pelean directamente el título de liga. Posteriormente, cerrarán la temporada ante el Lyon, rival directo en la lucha por los tres puestos de Champions League que la UEFAotorga de manera directa a la liga francesa.

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Números de Allan Saint-Maximin con Lens

Desde su incorporación al club francés, Saint-Maximin registra 11 partidos disputados entre liga y copa, con cuatro goles y tres asistencias, participando directamente en siete anotaciones del equipo. Su adaptación fue inmediata y su presencia ofensiva ayudó a fortalecer el ataque en la recta final de la temporada.

Aunque no tuvo actividad en el duelo ante Nantes debido a una molestia muscular, su regreso está previsto para jugar las últimas jornadas, donde el Lens buscará asegurar su clasificación europea. Dentro del plantel también destaca la presencia del exjugador de Tigres de la UANL, Florian Thauvin el cuál ha demostrado tener gran nivel.

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¿Qué necesita el RC Lens para clasiificar a Champions?

Con la temporada entrando a su etapa definitiva, el panorama es claro para el conjunto francés. Para asegurar su lugar en la próxima Champions League, el Lens necesita sumar al menos un punto en la última jornada o esperar que el Lyon no consiga la victoria en su compromiso.

En la pelea por el título de la Ligue 1, el escenario es de máxima tensión a falta de solo dos partidos para el final. Actualmente, el PSG aventaja al Lens por apenas tres puntos, lo que obliga al conjunto 'Sangre y Oro' a buscar una victoria perfecta en el cierre y esperar que el conjunto parisino empate o pierda en sus compromisos restantes.

Aunque el Lens también debería remontar la diferencia de goles para arrebatar el liderato, las matemáticas mantienen vivo el sueño del campeonato, mientras el club se enfoca en blindar el subcampeonato y su boleto directo a la Champions League.

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