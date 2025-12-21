Delantero de élite genera polémica pues no le quisieron en Europa por indisciplinado

La calidad de este delantero nunca ha sido cuestionada, sin embargo sus situaciones extra cancha siempre le han tenido en el ojo del huracán. Formado en la cantera del Barcelona, jugando en Francia e Italia, Mauro Icardi está envuelto en una nueva polémica. Hoy no ha renovado con el Galatasaray y en Fenerbahce aseguraron que primero se los ofrecieron a ellos… pero que lo rechazaron por indisciplinado.

¿El delantero argentino fue rechazado por Fenerbahce?

Con 32 años, el ariete argentino está a la espera del siguiente paso en su carrera, sin embargo unas declaraciones de un directivo le pusieron en la polémica de nueva cuenta. Un hombre identificado como Selahattin Baki, dijo que el nacido en Rosario fue ofrecido al Fenerbahce cuando Icardi estaba en el PSG. Pero ellos lo rechazaron por su estilo de vida.

Ante dichas declaraciones, el entorno de Mauro no se quedó callado y salió a esclarecer cómo se dio la llegada del polémico delantero al futbol turco. “El primer contacto lo establecieron Erden Timur y George Gardi. En ese momento, Mauro deseaba mantener su lugar en el Paris Saint-Germain. Durante ese proceso, Galatasaray le presentó un proyecto deportivo muy atractivo. Al mismo tiempo, Fenerbahçe también se puso en contacto con nosotros…Tras estas conversaciones, Mauro decidió preferir el proyecto del Galatasaray”.

Básicamente, el representante de Mauro (Elio Pino) indicó que los rechazados fueron ellos y no su futbolista. Con esto, genera ruido en medio de dudas acerca del futuro de un futbolista que muchos indican como talento desperdiciado.

¿Dónde seguirá su carrera el delantero, Mauro Icardi?

Tras cumplir tres años y cerca de dos meses con los turcos, son 64 tantos y 22 asistencias las que lo ponen como uno de los mejores fichajes de los años recientes. Campeonando en cinco ocasiones, su etapa se terminaría en 2026 pues no hay indicio de inicios de charlas para la renovación de contrato. Ante eso, el periodista Roberto Antolín indica que España podría ser un destino que la esposa de Mauro pediría. Por lo que son semanas importantes para decidir el futuro de un futbolista de grandes números… y grandes escándalos.