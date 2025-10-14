Difícil de costear para Club América: este es el salario que gana Mauro Icardi en Galatasaray

Mauro Icardi está en el radar del Club América, ya que el argentino termina contrato con el Galatasaray en junio de 2026, una puerta que se abre apara ficharlo. Según distintos reportes, los directivos del conjunto de Coapa ya se reunieron con el argentino, a fin de conocer sus pretensiones y condiciones salariales, ya que el delantero está en el Top-3 con mejores salarios en el equipo de Turquía, país donde actualmente juega Edson Álvarez .

El delantero argentino gana anualmente en Galatasaray 7.5 millones de euros, según Capology, un sueldo difícil de costear para el conjunto de Coapa, pues Álvaro Fidalgo es su mejor jugador y percibe por año 35 millones de pesos, 4 veces menos que el Icardi, quien fue vinculado a Pumas previo al arranque del Apertura 2025.

@mauroicardi Mauro Icardi gana en Galatasaray 7.5 millones de euros al año, un sueldo sumamente alto para el Club América

Icardi se encuentra en el Top-3 de los mejores pagados del Galatasaray, por lo que el único inconveniente del Club América sería costear su sueldo, ya que podría llegar gratis a México luego de concluir su contrato en Turquía. Estos son los futbolistas que ganan mejor que Mauro:



Victor Osimhen – 18.7 millones de euros (más de 400 millones de pesos) Leroy Sané – 11.2 millones de euros (240.5 millones de pesos) Mauro Icardi – 7.5 millones de euros (más de 161 millones de pesos)

El interés del América por Mauro Icardi

El Club América ya piensa en nuevos refuerzos para el futuro, pues actualmente carece de delanteros, ya que Henry Martín aún no supera sus lesiones y Rodrigo Aguirre tiene una baja de nivel, aunado a que Víctor Dávila no es del agrado de André Jardine, pues no es titular en el club y en reiteradas ocasiones ha sonado para marcharse del equipo.

Diversos medios apuntaron a que la directiva del conjunto de Coapa y Mauro Icardi se reunieron en España, a fin de conocer un poco del jugador y de su tema contractual. No obstante, ello es apenas un acercamiento, ya que el argentino tiene contrato vigente con el Galatasaray hasta junio de 2026 y será entonces cuando el jugador tome la decisión de dónde continuar su carrera.

Mauro Icardi y su relación con la Liga BBVA MX

Mauro Icardi ya ha sido pretendido por varios equipos de la Liga BBVA MX, pues previo al arranque del Apertura 2025 corrió el rumor de un posible interés de Pumas por ficharlo, aunque esta versión fue desmentida por el periodista César Luis Merlo, quien confirmó que el jugador no le atrajo el proyecto.

El argentino también estuvo en el radar de Rayados de Monterrey al ser una opción de refuerzo para el Mundial de Clubes 2025, aunque el interés no llegó a más, por lo que el club contrató a Nelson Deossa, quien ahora juega para el Real Betis.