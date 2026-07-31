Demostró toda su calidad en México y hoy su equipo lo blinda: “Puede venir el Emperador de China y no negociamos”

Después de dejar una buena imagen durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, especialmente en los partidos disputados en territorio de México, un futbolista sudamericano volvió a colocarse en el centro de los rumores del mercado. Sin embargo, su club respondió de manera contundente. “Puede venir el Emperador de China y no negociamos”, dijeron.

Las versiones sobre un posible interés desde Arabia Saudita crecieron durante las últimas semanas. Pues Luis Díaz suena con fuerza para cambiar de equipo, pero sigue siendo una pieza importante para el Bayern Múnich. La directiva alemana considera que el colombiano forma parte del proyecto y no contempla escuchar ofertas.

Bayern Múnich cierra la puerta por Luis Díaz

La postura del conjunto alemán fue expresada por Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern Múnich, quien descartó cualquier posibilidad de vender al extremo colombiano durante este mercado de fichajes.

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“¿El Real Madrid quería a Olise? Me reí hasta desternillarme. Podría venir el Emperador de China a nosotros y aun así no negociaríamos. Lo mismo aplica para Luis Díaz”, afirmó el dirigente al referirse a los rumores que rodean al cafetero.

Sus declaraciones se suman a las que previamente había realizado la dirigencia del club, que también rechazó la posibilidad de negociar al futbolista con equipos de Arabia Saudita.

Luis Díaz brilló en México durante el Mundial

El colombiano dejó un rendimiento destacado durante el Mundial. Disputó dos encuentros en México y consiguió la victoria en ambos compromisos con la selección de Colombia. En la fase de grupos marcó un gol frente a Uzbekistán, en la Ciudad de México, y después participó en el triunfo sobre RD Congo, disputado en Guadalajara.

Estadio Ciudad de México, el más difícil según la IA|Jose Hernandez/MEXSPORT

¿Qué sigue para Luis Díaz?

Mientras continúan las especulaciones sobre su futuro, Bayern Múnich mantiene una postura firme y no tiene previsto modificar su plantilla en esa posición. El club considera que el colombiano seguirá en el plantel en la temporada 2026-27.

|REUTERS

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Tras incorporarse a la pretemporada, Luis Díaz podría disputar sus primeros minutos en la gira asiática del equipo antes del inicio oficial de la campaña, siempre con el respaldo de una directiva que insiste en que el atacante no está en venta.

