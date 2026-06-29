Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México de la semana del lunes 29 de junio al 5 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ atraviesa su fase más emocionante. Durante la semana del 29 de junio al 5 de julio, el territorio mexicano se consolida como un escenario clave para definir el destino de las selecciones que buscan avanzar hacia la siguiente fase en esta justa mundialista.

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Duelos imperdibles en territorio mexicano

El espectáculo arranca este 29 de junio en el Estadio Monterrey, donde se llevará a cabo un vibrante choque de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos. Se espera un ambiente eléctrico, ya que ambos equipos llegan con propuestas futbolísticas ofensivas que prometen un encuentro lleno de dinámica y buen juego técnico.

Al día siguiente, el 30 de junio, los reflectores se mueven hacia el Estadio Ciudad de México. En uno de los partidos más esperados del certamen, la Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador. La afición local jugará un papel fundamental, buscando hacer valer la localía para empujar a la selección Azteca hacia la siguiente instancia y continuar su camino en el torneo.

El camino a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La emoción continúa avanzando conforme se definen los cruces de la siguiente ronda. De acuerdo con el calendario de la competencia, el ganador del compromiso entre México y Ecuador tiene una cita importante el 5 de julio en el mismo Estadio Ciudad de México. Ese día se disputará un encuentro de octavos de final, donde el vencedor del cruce entre México y Ecuador medirá fuerzas contra el triunfador de la llave que se juega entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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