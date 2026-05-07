Filtran al hombre que liderará la reconstrucción de Rayados para el Apertura 2026

En Rayados de Monterrey entendieron que no basta cambiar unas cuantas piezas después del fracaso que fue el torneo en la Liga MX. Hay que mover todo desde la raíz.

La eliminación y el fracaso del Clausura 2026 dejaron consecuencias inmediatas en Rayados. La salida de José Antonio Noriega abrió un vacío importante dentro del organigrama deportivo y, desde hace días, la directiva trabaja a contrarreloj para definir quién tomará el control del nuevo proyecto.

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El nombre ya circula con fuerza y cada vez está más cerca de concretarse: se trata de un viejo conocido de la Liga MX, Dennis te Kloese.

Un viejo conocido del futbol mexicano

Dennis te Kloese está a detalles de convertirse en el nuevo presidente deportivo de Rayados, según fuentes cercanas a la negociación.

El directivo neerlandés, con pasado en el futbol mexicano y experiencia reciente en Feyenoord, aparece como la apuesta elegida por la cúpula regiomontana para liderar la reconstrucción deportiva del club.

En Países Bajos el movimiento ya se encuentra encaminado. Feyenoord tendría prácticamente cerrado a su reemplazo, situación que facilitaría la salida del dirigente sin generar demasiados obstáculos en la transición.

Aunque el anuncio oficial todavía no llega, el trabajo ya comenzó. Y es que Te Kloese mantiene comunicación constante con gente cercana al proyecto deportivo de Rayados, incluyendo a Walter Erviti, recientemente incorporado como director deportivo, y a Sebastián Luri, asesor de presidencia.

La intención de todo esto es acelerar decisiones y evitar perder tiempo de cara al Apertura 2026.

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La primera decisión será elegir entrenador

El nuevo presidente deportivo no llegará a observar. Llegará a decidir. Y la primera gran tarea será definir al próximo entrenador de Rayados. Dentro de la baraja aparecen nombres pesados, con experiencia y recorrido en el futbol mexicano. Antonio Mohamed y Matías Almeyda son dos de los perfiles que más gustan dentro del entorno regiomontano.

Después de un torneo que terminó muy lejos de las expectativas, Rayados apuesta ahora por una reestructuración completa. Y todo apunta a que Dennis te Kloese, quien ya ocupó ese puesto en las Chivas de Guadalajara, será el hombre encargado de dirigirla.