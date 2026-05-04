Liguilla al momento: así se jugarían las Semifinales tras los resultados de Cuartos de Final de Liga MX

Aunque restan 90 minutos en cada llave de los partidos de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, los resultados obtenidos en los primeros duelos han comenzado a dibujar los cruces que definirían a los Semifinalistas de la Liga BBVA MX.

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Si la lógica de los marcadores actuales se mantiene y los favoritos en el papel logran sellar su pase, las Semifinales nos regalarían duelos de alto nivel. Cabe recordar que en esta fase el criterio de desempate sigue siendo la posición en la tabla general, un factor que hoy tiene a varios equipos con un pie en la siguiente ronda.

¿Cuáles son las Semifinales al momento del Clausura 2026?

Bajo los resultados de este pasado fin de semana (triunfos de Tigres, Cruz Azul, Pachuca y el empate de Pumas), los cruces quedarían configurados de la siguiente manera:

Pumas (1°) vs. Tigres (7°)

Cruz Azul (3°) vs. Pachuca (4°)

Siguiendo el reglamento de la Liga BBVA MX, los equipos mejor posicionados tienen el privilegio de recibir el partido definitivo en su casa. Así se jugarían las sedes:

Pumas vs. Tigres

Ida: Se jugaría en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza.

Se jugaría en el en San Nicolás de los Garza. Vuelta: Se definiría en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX, donde el líder general buscaría imponer su condición de local.

Cruz Azul vs. Pachuca

Ida: El primer capítulo tendría lugar en el Estadio Hidalgo , casa de los Tuzos.

El primer capítulo tendría lugar en el , casa de los Tuzos. Vuelta: El finalista se conocería en el Estadio Cuauhtémoc (actual casa de la Máquina), donde los celestes cerrarían ante su afición.

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¿Qué necesitan para que esto sea realidad?

Para que estos cruces se confirmen, los resultados de vuelta deben favorecer a quienes hoy llevan la ventaja. Tigres defiende un 3-1 ante Chivas; Cruz Azul un 3-2 sobre Atlas, y Pachuca un 1-0 ante el bicampeón Toluca. Por su parte, el empate 3-3 entre Pumas y América le da la ventaja momentánea a los universitarios por su liderato en la fase regular.

Sin embargo, en el futbol mexicano nada está escrito. Un solo gol de América o dos de Chivas, Atlas o Toluca podría cambiar el orden de la tabla y, por ende, reconfigurar totalmente las llaves de Semifinales.

