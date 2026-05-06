Esto fue lo que hicieron los seleccionados de Chivas ante amenaza de perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) elevó un comunicado oficial asegurando que todos los convocados por Javier Aguirre deberán presentarse este miércoles 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de las 20:00 horas. De lo contrario, los futbolistas que no se presenten a la concentración quedarán fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Pese al anuncio de la Selección Mexicana, los jugadores de Chivas dejaron de lado esta advertencia.

Durante la mañana de este miércoles, cuatro de los cinco jugadores seleccionados de Chivas se presentaron en el Verde Valle para entrenar bajo las órdenes de Gabriel Milito. Armando 'Hormiga' González, Roberto 'Piojo' Alvarado, Luis Romo y Raúl 'Tala' Rangel llegaron por su cuenta a la sede el entrenamiento rojiblanco luego que el presidente de la institución solicitara el regreso de los jugadores convocados.

🚨🐐 BREAKING: Armando 'Hormiga' Gonzalez has arrived at Chivas’ training center!



If he does NOT report to the Mexican National Team camp, HE WILL NOT BE GOING TO THE WORLD CUP. 🤯💣 pic.twitter.com/M9KlTSqRWA — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 6, 2026

El único futbolista de Chivas que fue llamado a la Selección Mexicana y que no se presentó a entrenar con el equipo fue Brian Gutiérrez. El mediocampista mexicoestadounidense utilizó los días de vacaciones para viajar a Estados Unidos y visitar a su familia. Se preparaba para regresar a Ciudad de México este miércoles, pero se mantuvo en suelo norteamericano esperando indicaciones de la directiva del Guadalajara.

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Amaury García, presidente de la institución rojiblanca, había manifestado en redes sociales la necesidad de contar con los seleccionados tras conocerse que Toluca contaría con Alexis Vega y Jesus Gallardo para el duelo de Concachampions: "Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club".

Los futbolistas de Chivas dejarán Verde Valle por la tarde

De acuerdo a la información que compartió el periodista David Medrano, Mikel Arriola, alto comisionado de la FMF, se comunicó con la directiva de Chivas para retomar el acuerdo inicial que remarcaba que todos los futbolistas que integran la convocatoria de México se presenten al CAR antes de las 20:00 horas.

En este contexto, los jugadores del cuadro rojiblanco dejarán el Verde Valle para sumarse a la Selección Mexicana durante la tarde de este miércoles 6 de mayo. Por su parte, tanto Vega como Gallardo no jugarán con Toluca esta noche contra LAFC y también se sumarán a la concentración del combinado nacional.

