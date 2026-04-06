Deontay Wilder regresa con victoria frente a Derek Chisora y mira nuevamente un título mundial

Deontay Wilder volvió a demostrar que sigue siendo una fuerza temible en la división de peso pesado al imponerse por decisión dividida a Derek Chisora en una intensa pelea celebrada en el O2 Arena de Londres. Desde el primer asalto, ambos boxeadores ofrecieron un combate cargado de acción, con intercambios constantes y momentos de alta intensidad que mantuvieron al público al borde de sus asientos durante los 12 rounds.

Wilder, ex campeón mundial del CMB, conectó golpes de gran potencia y logró dos derribos sobre Chisora, mientras que el veterano británico respondió con agresividad y resistencia, mostrando por qué ha sido uno de los pesos pesados más combativos de los últimos años. A pesar de recibir una deducción de un punto por empujar a su rival, los jueces favorecieron al estadounidense con tarjetas de 115‑111, 115‑113 y 115‑112, consolidando así su victoria.

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Esta pelea marca un punto de inflexión importante para Wilder, quien llevaba un tiempo buscando recuperar protagonismo en la categoría. Su triunfo no solo refuerza su reputación como uno de los pegadores más peligrosos del peso pesado, sino que también lo coloca nuevamente en la conversación sobre posibles peleas de alto nivel en el futuro cercano.

Tras la pelea, Wilder lanzó un reto público a Anthony Joshua, en un enfrentamiento que los aficionados han esperado durante años y que podría redefinir la jerarquía de los pesos pesados. Con Oleksandr Usyk unificando los títulos mundiales de la AMB, OMB y FIB, Wilder necesita victorias de este calibre para tener opciones de disputar nuevamente un cinturón mundial.

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Si logra imponerse ante rivales de primer nivel, una pelea con Joshua o incluso un enfrentamiento futuro con Usyk podría darle la oportunidad de regresar al ring con la ambición de convertirse en campeón mundial nuevamente. La victoria sobre Chisora demuestra que, pese a los años, Wilder sigue siendo competitivo y capaz de generar expectativa en combates que podrían marcar la siguiente gran etapa de su carrera.

En resumen, el triunfo en Londres no solo es un paso importante para consolidar su regreso, sino también una señal de que Deontay Wilder todavía tiene aspiraciones de pelear por el título mundial en la categoría de los pesos pesados.

