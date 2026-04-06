Victoria contundente: Mexicana Irma “Torbellino” García vence a Emma Dolan y retiene su cinturón supermosca de la FIB

La mexicana Irma García volvió a demostrar su vigencia en el boxeo internacional al defender con autoridad el título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tras imponerse a la británica Emma Dolan en territorio inglés.

La pelea, celebrada en Londres, colocaba frente a frente a dos generaciones distintas: por un lado, la experiencia y recorrido de García, y por el otro, el impulso de una peleadora invicta que buscaba consagrarse ante su público. Sin embargo, desde los primeros instantes quedó claro que la campeona mexicana tenía el control del combate.

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El dominio fue tal que el desenlace llegó rápidamente. En el tercer asalto, García intensificó su ataque con una serie de combinaciones que superaron la defensa de la británica. Ante el castigo acumulado, la esquina de Dolan y el réferi intervinieron para detener la pelea, decretando el nocaut técnico a favor de la campeona.

Con este resultado, García sumó una defensa más a su reinado en las 115 libras, consolidándose como una de las figuras más sólidas de la división. Su desempeño no solo reafirma su calidad, sino también su capacidad para mantenerse competitiva frente a nuevas generaciones que buscan abrirse camino.

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La victoria también representa un impulso importante para el boxeo mexicano femenil, que continúa produciendo campeonas de alto nivel en el escenario internacional. En el caso de García, su experiencia y disciplina siguen siendo factores determinantes en cada presentación.

De cara a lo que viene, García se perfila para enfrentar retos de mayor envergadura, incluyendo posibles combates de unificación, con el objetivo de seguir ampliando su legado como campeona del mundo.

