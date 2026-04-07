¡Ex futbolista de Rayados está borrado en España! ¿Podría volver?

A pesar de que el Real Betis de España le pagó una cifra muy importante a los Rayados por el fichaje del mediocampista Nelson Deossa, actualmente está prácticamente borrado del equipo que dirige el técnico Manuel Pellegrini.

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El jugador colombiano se ha quedado en la banca en los últimos cuatro partidos del conjunto verdiblanco, lo que ha despertado una serie de rumores sobre su inactividad y también sobre su futuro en Europa.

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Los señalamientos desde medios locales indican que serían problemas extra cancha, por lo que el futbolista de 26 años de edad dejó de ser considerado en la alineación del Betis, sumado a algunas indisciplinas desde su llegada el año pasado.

Una situación que ha despertado una serie de especulaciones sobre que Deossa sería uno de los elementos más atractivos en el siguiente mercado de traspasos para ser repatriado por alguno de los dos clubes de la “Sultana del Norte”.

Los números de Deossa

Nelson llegó al equipo bético tras el verano del 2025 en un movimiento estimado en más de 10 millones de euros, después de sus buenas actuaciones con los Rayados de Monterrey.

El colombiano disputó 29 partidos con la “Pandilla”, de los cuales 21 fueron en la LIGA BBVA MX, cuatro en la Copa de Campeones de la CONCACAF y cuatro en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, lo que terminó de afianzar su traspaso al “Viejo Continente”.

Cada vez juega menos

Con el Real Betis, ha participado en 27 encuentros entre la Liga Española, Copa del Rey y UEFA Europa League; sin embargo hasta el momento no ha podido conseguir ningún gol y solo ha dado una asistencia, a pesar de que se caracterizaba por su aporte ofensivo.

El último juego en el que tuvo minutos Deossa fue el pasado 12 de marzo, en el duelo de ida contra el Panathinaikos de los octavos de final de Europa League, en el que entró de cambio en la segunda parte.

Mientras que no termina un partido completo desde el 1 de febrero de este año, cuando arrancó de titular en la victoria del Real Betis contra el Valencia, correspondiente a la fecha 22 de la actual temporada en España.

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