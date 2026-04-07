Gabriel Milito podría perder a 3 cracks de Chivas a manos de un mismo equipo de Europa tras el Clausura 2026

Mientras Hormiga González podría pasar al Feyenoord y cambiar su salario, Chivas enfrenta una amenaza desde Europa, ante 3 jugadores que podría perder Gabriel Milito. El éxito del proyecto deportivo en Guadalajara ha despertado el interés de ligas del Viejo Continente, poniendo en riesgo la continuidad de varias piezas tras el Clausura 2026, para el próximo semestre.

El equipo tapatío atraviesa un gran momento, como líder de la Liga BBVA MX. Según el periodista Pepe del Bosque, el Copenhague de Dinamarca tiene en la mira a Roberto Alvarado, Diego Campillo y Dani Aguirre. Así como Gabriel Milito sorprendió al hablar de un jugador importante de Chivas recientemente, ahora podría perder a estos 3 jugadores.

A pesar del interés danés, las negociaciones podrían estancarse rápidamente. El Club Guadalajara suele fijar precios elevados para sus futbolistas con el fin de blindar su plantilla y mantener la competitividad interna. Esta decisión de la directiva suele ser el principal factor que suele espantar a los clubes europeos que buscan talento en la Liga MX.

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Este es el valor de mercado de los jugadores de Chivas pretendidos de Europa

Roberto Alvarado, extremo de 27 años, encabeza la lista con un valor de 6 millones de euros, equivalentes a 123.36 millones de pesos mexicanos. Por su parte, el defensor Dani Aguirre, de 26 años, representa una opción más accesible tasada en 500 mil euros, lo que se traduce en aproximadamente 10.28 millones de pesos.

Daniel Aguirre pasó del olvido a ser titular y capitán con Chivas.|Chivas

Finalmente, Diego Campillo, defensa central de 24 años, tiene un precio de mercado de 2 millones de euros, alcanzando los 41.12 millones de pesos mexicanos. El Copenhague deberá decidir si realiza una inversión por algunos de estos tres futbolistas que están bien valorados por Gabriel Milito en el torneo.

Los números de los tres jugadores que podrían irse de Chivas a Europa

De acuerdo a los sitios especializados en estadísticas de los jugadores, estos son los números de estos tres jugadores en Chivas de Guadalajara:

Jugador Partidos jugados Goles convertidos Asistencias aportadas Roberto Alvarado 162 32 30 Dani Aguirre 26 3 4 Diego Campillo 29 1 2