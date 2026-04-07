INCREÍBLE: El jugador mexicano de la Liga BBVA MX que hoy vale más que Messi y Cristiano Ronaldo

Armando "La Hormiga" González ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad de mercado sin precedentes en la Liga BBVA MX. El delantero sensación de las Chivas de Guadalajara y del futbol mexicano ha alcanzado una valoración de 15 millones de euros, según la última actualización del sitio especializado Transfermarkt, consolidándose como el activo más valioso del conjunto de Gabriel Milito.

La Hormiga González entra al partido | Panamá vs México

El salto estratosférico de La Hormiga en su valor de mercado

Lo que hace esta cifra verdaderamente impactante es la velocidad del ascenso del atacante nacido en Celaya. Hace apenas unos meses, La Hormiga estaba tasado en 7 millones de euros; hoy, tras una explosión de rendimiento, ha duplicado su valor. Esta cifra lo coloca en un peldaño mediático surrealista: actualmente, González tiene un valor de mercado superior al de Cristiano Ronaldo (tasado en 12 millones de euros a sus 41 años) e iguala la cifra de Lionel Messi (valorado en 15 millones a sus 38 años).

Es cierto que las leyendas atraviesan el ocaso de sus carreras, con valores históricos récord de 120 M€ para el luso en el Real Madrid y 180 M€ para el argentino en el Barcelona, pero que un joven canterano de Chivas comparta hoy el mismo renglón financiero es un hito que ni el propio Armando imaginaba hace un año.

La Hormiga en la búsqueda del bicampeonato de goleo

Este valor no es obra de la casualidad, sino de su letalidad en el área. La Hormiga se ha convertido en el referente ofensivo que el Guadalajara buscó por años. En el pasado Apertura 2025, González se coronó campeón de goleo con 12 anotaciones (título compartido con Paulinho y Joao Pedro). Lejos de conformarse, en el presente Clausura 2026 ya suma otros 12 goles tras 13 jornadas, liderando la tabla individual y encaminándose a un histórico bicampeonato de goleo que no logra un mexicano desde Jared Borgetti hace 25 años.

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¿Cuál será el techo de La Hormiga González?

Con solo 22 años y un lugar prácticamente asegurado en la lista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la pregunta que inunda las oficinas de Verde Valle es: ¿Hasta cuánto llegará el valor de González en su futuro? Si logra mantener este ritmo y firma una actuación destacada en la vitrina mundialista, los 15 millones de euros actuales podrían ser solo la base de una transferencia récord hacia el futbol europeo. Por ahora, la afición rojiblanca disfruta de un delantero que no solo mete goles, sino que ya compite, al menos en las carteras del mundo, con los nombres más grandes de la historia del deporte.

