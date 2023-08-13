Deportes olímpicos en los que México es potencia rumbo a París 2024

Rumbo a los Juegos Olímpicos del siguiente año, la Delegación Mexicana sigue sumando plazas para la París 2024.

En un evento de verano en el que se van a buscar realizar nuevas hazañas, hay deportes en los que México es potencia y en los que se han logrado obtener buenos resultados.

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Deportes en los que México es potencia rumbo a París 2024

De cara a los Juegos Olímpicos, los cuales se van a llevar a cabo del 26 de julio al 11 de agosto, las disciplinas en las que se ha logrado poner en alto el nombre de México y las cuales otorgan una esperanza de medalla en París 2024 son el tiro con arco, clavados, boxeo, halterofília y taekwondo.

Y es que hay eventos previos a los Juegos Olímpicos en los que México ha logrado dominar como el Mundial de Tiro con Arco, el cual este 2023 se lleva a cabo en varias sedes como Turquía, Shangái, Colombia, París y Hermosillo, México.

A lo largo del desarrollo de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, las representantes mexicanas han sumado cuatro medallas de las cuales, tres son de plata y una de bronce. Con los resultados obtenidos hasta el momento, Mexico ha asegurado plaza olímpica en dicha disciplina.

Otras disciplinas en las que el país ha logrado destacar son los clavados. Recientemente, en el Mundial de Natación disputado en Fukuoka, México pudo subir al podio en siete ocasiones logrado cinco preseas de plata por dos de bronce.

Por otra parte, en Taekwondo México también ha sido potencia. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, la disciplina ha sumado siete medallas teniendo a María del Rosario Espinoza como la máxima referente, quien se encuentra retirada desde 2022. Finalmente, en el boxeo se tienen buenos representantes, pues dicho deporte le ha otorgado al país 13 metales en los Juegos Olímpicos.

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