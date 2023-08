Arqueras mexicanas logran plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024

México ha conseguido nuevas plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo de arqueras mexicanas conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Tiro con Arco y con la presea, han logrado cuatro boletos a la justa a disputarse el siguiente año.

Con tres plazas individuales y una por equipos, la Delegación Mexicana ya tiene 12 boletos asegurados a París 2024.

Durante el Mundial de Tiro con Arco disputado en Berlín, Alemania, las mexicanas derrotaron a Países Bajos para completar el podio. En el primer set de la competencia, el equipo europeo tuvo una puntuación de 56 unidades por 51 de México. Para el segundo set, las mexicanas hicieron 53 puntos, mientras que las neerlandesas hicieron 52.

El tercer episodio se mantuvo igualado. Con 57 puntos cada equipo, el marcador se puso 3-3 y en el cuatro set, Países Bajos tuvo un registro de 54 puntos por 58 de las mexicanas para quedarse con el tercer puesto.

DOBLE victoria para México! 💥🇲🇽@Paris2024 @Olympics quota place secured and bronze at the Hyundai @worldarchery Championships in Berlin.#WorldArchery #ArcheryinParis #archery pic.twitter.com/XJ274G8rT6

— World Archery (@worldarchery) August 4, 2023