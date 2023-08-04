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Fútbol

Arqueras mexicanas logran plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024

El equipo conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, derrotó a Países Bajos y con la medalla consiguieron plazas a los Juegos Olímpicos

Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz

Escrito por: Oscar Rodríguez

México ha conseguido nuevas plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo de arqueras mexicanas conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, ha conseguido la medalla de bronce en el Mundial de Tiro con Arco y con la presea, han logrado cuatro boletos a la justa a disputarse el siguiente año.

Con tres plazas individuales y una por equipos, la Delegación Mexicana ya tiene 12 boletos asegurados a París 2024.

Durante el Mundial de Tiro con Arco disputado en Berlín, Alemania, las mexicanas derrotaron a Países Bajos para completar el podio. En el primer set de la competencia, el equipo europeo tuvo una puntuación de 56 unidades por 51 de México. Para el segundo set, las mexicanas hicieron 53 puntos, mientras que las neerlandesas hicieron 52.

El tercer episodio se mantuvo igualado. Con 57 puntos cada equipo, el marcador se puso 3-3 y en el cuatro set, Países Bajos tuvo un registro de 54 puntos por 58 de las mexicanas para quedarse con el tercer puesto.

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México conquista plata en arco compuesto

Por otra parte, el equipo formado por Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Andrea Becerra, conquistaron la medalla de plata en la modalidad arco compuesto. En cuatro sets, las mexicanas derrotaron al equipo de la India por 57-59, 58-59, 57-59 y 57-58.

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