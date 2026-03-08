Deportista dijo su verdad tras ser acusado de engañar a su esposa mientras esta daba a luz

Este deportista fue acusado, señalado y hasta perseguido por lo que se consideró como un acto atroz, cuando en 1999 engañó a su esposa con una modelo. Además de concretar una infidelidad extramatrimonial, esto habría ocurrido cuando su primera pareja estaba dando a luz a uno de sus hijos. Sin embargo, Boris Becker contó su verdad… aunque varios indican que su contestación fue peor.

Entrevista EXCLUSIVA con Randy Arozarena: “ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN EL CLÁSICO MUNDIAL CON MÉXICO”

¿Deportista alemán le fue infiel a su esposa en plena labor de parto?

Boris Becker es un polémico extenista ganador de seis Grand Slam, que desde aquella situación vivió marcado por la persecución mediática. Pero en medio de una charla con el podcast The Louis Theroux Podcast indicó que evidentemente dicha situación afectó la relación con su familia, empezando por el divorcio inmediato concretado con Barbara Feltus.

El europeo fue sincero y dijo que sí le había sido infiel, pero las reacciones se volvieron incendiarias cuando dijo que Barbara sí estaba en el hospital, pero no tuvo contracciones. Aunque no quedó muy claro, parece que su mujer en ese momento estaba en el nosocomio por revisión de algún tipo del nacimiento de su hijo, pero no en específica labor de parto. El punto es que sí le fue infiel en esos momentos con la modelo rusa, Angela Ermakova.

Y en más de sus declaraciones, dijo que él quedó como el malo, aunque realmente se vio afectando económicamente: “Sin entrar en demasiados detalles, ella tenía el poder porque yo era el malo. Recibía un buen cheque. Recibía una generosa manutención mensual. Y se dio cuenta de que nadie es perfecto”.

¿Cómo se encuentra este deportista alemán en la actualidad?

Sus declaraciones dejaron ver un poco de su personalidad. El caso se reavivó, pues hace poco fue papá de nueva cuenta, dando a luz a la pequeña Zoe Vittoria, quien es hija de Lilian de Carvalho Monteiro. Ellos viven en Milán en estos momentos, provocado porque Boris fue expulsado de Reino Unido. El extenista fue culpado y confirmado el ocultamiento de bienes y préstamos (cerca de 2.5 millones de libras esterlinas). Estuvo ocho meses en prisión, esto después de una condena de dos años y medio.

Logró salir antes, pero tuvo que abandonar el país, aunque ya vivió tres años de libertad. Él espera volver a dicho país, indicando que está colaborando con las autoridades para que esto se logre.