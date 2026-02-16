Fue considerado el mejor futbolista del mundo, rompió récord en el Real Madrid y hoy REVELA que es taxista

El exestrella del Lille, del Chelsea, y de la selección de Bélgica, ademas de jugar con el Real Madrid, Eden Hazard ha sorprendido con una confesión sobre su vida actual tras el retiro. En entrevista para el medio ingles The Guardian, Hazard aseguró que hoy su rutina gira más en torno a su familia que al balón: “Mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero no pasa nada”, señaló en tono de broma.

México vs Islandia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Viviendo en Madrid, Hazard explicó que su decisión de permanecer en España responde a motivos personales: “Tomé la decisión por la familia, los niños, el clima y la comida”. A sus 35 años, reflexiona sobre la rapidez con la que pasa la vida, especialmente en el futbol: “Ayer tenía 19 años y hoy tengo 35. Hay que disfrutarlo, no solo en el futbol, sino en todo”.

TE PUEDE INTERESAR:



Eden Hazard también compartió un recuerdo de su etapa en el Chelsea bajo la dirección de José Mourinho. “Fui a Lille a ver un partido y perdí el pasaporte al volver. Llegué tarde y me perdí el entrenamiento. Al partido siguiente me sacó del equipo y dijo que era culpa mía”, apuntó.

Eden Hazard y su paso por el Real Madrid

Eden Hazard llegó al Real Madrid en 2019 como uno de los fichajes más esperados de la era post-Cristiano Ronaldo. Sin embargo, las lesiones y la falta de continuidad limitaron su impacto. En cuatro temporadas con el club blanco disputó 76 partidos oficiales, en los que anotó 7 goles y dio 12 asistencias. A pesar de no alcanzar el nivel que mostró en Inglaterra, su palmarés con el Madrid incluye:

2 Ligas

1 Copa del Rey

1 Supercopa de España

1 Champions League

1 Supercopa de Europa

Hoy, Hazard se muestra tranquilo y sin arrepentimientos. Aunque admite sentirse “muy por detrás de las demás” en comparación con colegas que siguen en activo, asegura que prefiere vivir con sencillez y dedicarse a su familia. “También tengo miedo. Pero eso es mejor que vivir una vida desorientada o estar rodeado de constantes comparaciones”, confesó.

