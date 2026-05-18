¿Estarán listos para la final? Tigres y sus posibles regresos

Los Tigres tendrán un importante refuerzo para disputar el título de la Concacaf Champions Cup en la final contra el Toluca que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo, en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

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Se trata de Ozziel Herrera, quien ya se recuperó de una lesión que lo alejó de las acciones en los últimos partidos del equipo de la “U” de Nuevo León. El atacante mexicano participó con sus compañeros en los entrenamientos del jueves que dirige el técnico Guido Pizarro en el CET.

Ahora el ex futbolista del Atlas trabajará para recuperar el ritmo futbolístico después de una molestia muscular que tuvo en la semifinales de ida de la “Concachampions” contra el Nashville que le provocó perderse la vuelta y toda la llave contra Chivas de la Liguilla del Clausura 2026.

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Los números de Ozziel

Herrera se había convertido en uno de los principales revulsivos para el conjunto de la UANL en duelos de la Liga BBVA MX este semestre. Mientras que en partidos de Concacaf había ganado mayor protagonismo en ofensiva.

El jugador mexicano de 24 años de edad aportó tres anotaciones y una asistencia en los siete duelos que lleva de este torneo intencional, en la que el cuadro regiomontano llegó hasta la última instancia para medirse contra los Diablos Rojos. Por lo que el “Conde” Pizarro reforzará sus opciones en ataque con el regreso de este elemento para la final.

Los otros dos lesionados

Aún hay dos elementos más de Tigres que no se reincorporan, ya que tanto Joaquim Pereira como Fernando Gorriarán, siguen con trabajos diferenciados por sus respectivas lesiones.

En cuanto al zaguero brasileño se mantiene sin hacer ejercicios con sus compañeros debido a molestias musculares; mientras que la recuperación del mediocampista uruguayo parece ir más avanzada ya con algunas sesiones con el grupo, pero acompañado del cuerpo médico.

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