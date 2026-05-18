Efraín Juárez manda FUERTE mensaje a sus detractores: “Les agradezco, fueron gasolina”

Efraín Juárez celebró en grande el pase a la Final del torneo Clausura 2026 tras vencer al Pachuca por 1-0 con un golazo de Jordan Carrillo y ahora se enfrentarán al Cruz Azul de Joel Huiqui en la definición de la Liga BBVA MX.

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Efraín Juárez agradece a sus detractores tras el pase a la Final

Luego de conseguir su pase a la Final del torneo Clausura 2026, Efraín Juárez habló ante los medios de comunicación en conferencia de prensa y agradeció a los detractores que cuestionaron su trabajo a lo largo de la campaña asegurando que lo impulsaron a mejorar para alcanzar sus objetivos.

“Estos momentos ( de presión) son los que más disfrutaba. Cuando todo está en contra, es cuando más sacas el carácter. Hoy todo es felicidad, pero en esos momentos es el carácter como entrenador y persona”, dijo Juárez en conferencia de prensa.

“Los opositores fueron gasolina” 💪🏻



Efraín Juárez habló sobre el carácter que mostró y que Pumas reflejó en momentos complicados. #LiguillaBotanera pic.twitter.com/PJjQG1kMc8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 18, 2026

“Se habla tanto de afuera y agradecer a los opositores porque fue gasolina. Siéntanse parte de este camino, de este proceso. Vamos a darle la vuelta porque mi grupo entrenaba y hablaban más y más. Tiempo al tiempo. Lo que es del César es del César y lo que es de Dios es de Dios”, sentenció el estratega.

Efraín Juárez buscará levantar su primer trofeo de la Liga BBVA MX, pero enfrente tendrá a otro debutante como lo es Joel Huiqui a quien solo le ha tomado cinco partidos llegar a la definición del campeonato mexicano con el Cruz Azul.

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