El desafortunado AUTOGOL de Duarte que le dio el empate a Cruz Azul sobre Pumas

El Cruz Azul empató el marcador de la Final del torneo Clausura 2026 ante Pumas gracias a un desafortunado autogol de los Universitarios que le da esperanzas a La Máquina para levantar el título de la Liga BBVA MX este domingo 24 de julio en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitario.

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Así fue el autogol de Pumas que empató el marcador para Cruz Azul

Keylor Navas ha sido una auténtica muralla en la portería de los Pumas, pero no ha podido evitar el autogol de Rubén Duarte a los 53 minutos que empató el marcador para el Cruz Azul en la Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

¡AUTOGOL DE RUBÉN DUARTE! Cruz Azul responde en la Gran Final ante Pumas

Duarte estuvo en el momento equivocado y en el lugar equivocado, luego de que Angulo se barriera para evitar el remate de Ebere y le rebotara la pelota en el rostro para colarse al fondo de las redes.

Los Cementeros han registrado cuatro tiros a puerta con igual número de atajadas de Keylor Navas, pero el costarricense no pudo evitar el único rebote que dieron sus compañeros y que se coló al fondo de las redes.

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