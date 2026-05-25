Así fue el GOLAZO de Robert Morales con el que PUMAS le gana a Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM ya ganan la Final del Clausura 2026 gracias a un golazo de Robert Morales que concretó una enorme jugada de los Universitarios sobre el Cruz Azul para acercarse al título de la Liga BBVA MX este domingo 24 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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Así fue el golazo de Robert Morales con el que Pumas gana la Final del Clausura 2026

Luego de que el Cruz Azul comenzara dominando la Final del Clausura 2026, fueron los Pumas los que abrieron el marcador gracias a un golazo de Robert Morales desde fuera del área que dejó sin posibilidades a Kevin Mier a los 31 minutos del encuentro.

¡GOLAZO INFERNAL de Robert Morales! Pumas explota en la Final ante Cruz Azul

Los Universitarios tejieron por izquierda la jugada que nació de una recuperación de Jordan Carrillo y que estuvo a punto de concretar Uriel Antuna, pero el Brujo no pudo rematar y la pelota le quedó a Morales quien prendió de primera para mandar el esférico al fondo de las redes.

Los Pumas están arriba en el marcador por la mínima, luego de que el global terminara empatado a cero, por lo que la victoria para cualquiera de los dos este domingo definirá al nuevo campeón de la Liga BBVA MX.

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