Este es el descalabro histórico que Chivas vivió el fin de semana
Las Chivas vivieron un fin de semana bastante complicado, pues no hicieron valer su localía y ahora están comprometidas en el grupo donde se encuentran.
Parte de los motivos de los cambios vividos en la Liga MX Femenil, tenían como objetivo emparejar un poco las cosas entre los propios clubes del circuito nacional. Y aunque Pumas había sido un equipo con bastantes buenas presentaciones, nunca había logrado un triunfo en casa de Chivas. Sin embargo, esa mala racha se rompió y ahora se complica la situación del grupo para las tapatías.
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¿Por qué Chivas vivió un mal fin de semana?
Lamentablemente para las rojiblancas, la hegemonía histórica que han implantado sobre las auriazules no se concretó en la Jornada 5 del Apertura 2026. Se esperaba que el equipo lograra un triunfo en casa, sin embargo la situación no se presentó así, cayendo con un contundente 0-2, gracias a los goles de Stephanie Ribeiro y Cristina Torres.
Esto significó que las representantes de los Pumas derrotaran por primera vez a las Chivas en un partido disputado en la cancha del Akron. Desde 2017 que iniciaron las actividades profesionales en el futbol femenino, no se había concretado una derrota en Zapopan… a manos de las del Pedregal. Con esto, la situación en el Grupo B se pone realmente apretada en la búsqueda de los boletos a liguilla.
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¿Cómo luce el presente de Chivas en el Apertura 2026?
Con este resultado que no era el esperado, el equipo de Antonio Contreras cierra sus cifras en tres victorias y dos derrotas, lo cual realmente deja todo muy cerrado entre los clubes que buscan su clasificación. En este caso, hay entre 5 o 6 instituciones que están peleando los cuatro boletos que otorgará el Grupo B a la liguilla de este torneo final de año.
América lidera con paso perfecto gracias a sus 15 unidades y de ahí son 3 clubes que cuentan con 9 unidades (San Luis, Pumas y Chivas). Posteriormente se encuentran Pachuca con 7 unidades y Atlas con 5 puntos entre los clubes que aspiran a boletos de liguilla.
El calendario de Chivas luce así en próximas fechas:
- Viernes 4 de septiembre - vs Atlas
- Sábado 12 de septiembre - vs Rayadas
- Sábado 19 de septiembre - vs Xolas
- Viernes 25 de septiembre - vs Cruz Azul