¡Descartado! Cruz Azul no tendría su nuevo estadio en un punto emblemático de la CDMX

El nuevo estadio del Cruz Azul, que se rumoró, sería construido dentro dle complejo del Parque Bicentenario y que colinda con el Parque Ecológico Deportivo 18 dee marza, ha sido descartado para ser el sitio en el que se levante el coloso de la máquina.

La semana pasada, tomo fuerza la versión de que el Estadio de Cruz Azul, que tanto desean los aficionados y que necesita tener el equipo capitalino, estaría en la Alcaldía Azcapotzalco, justo en donde están los límites con la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el punto donde existió la Refinería y donde ahora está el Parque Bicentenario, un pulmón de la región y destino para los deportistas y familias que realizan reuniones sociales.

Justamente ese es el motivo por el cual parece que se descarta el Bicentenario, apelando a que es un gran parque para la población, con contenido convivencia, recreación y cultura. La CDMX subraya que sería un gran error cambiar el sentido que ya tiene para la CDMX el lugar y levantar ahí un estadio.

En la CDMX sí están dispuestos a que Cruz Azul tenga su estadio y que se acerquen para escuchar el proyecto y posibles sedes, pero está reiterado que en el Parque Bicentenario no será el inmueble que además del propio Estadio tendría una serie de amenidades y complejos aledaños al estadio.

Afición del Cruz Azul, seguirá en espera por su nuevo Estadio

Lo que parece una realidad, es que Cruz Azul y el Gobierno de la CMDX tienen en marcha conversaciones como las que mostraron en redes sociales hace unos días, para poder concretar un proyecto que satisfaga las necesidad del cuadro cementero y también de la propia ciudad, sin afectar a los habitantes, medio ambiente y la vida cotidiana.

Los aficionados así seguirán esperando para conocer más de lo que será su nuevo estadio, que tanto anhelan y por lo que está temporada los ha mandado a jugar a Puebla.