Es tendencia: Cruz Azul podría elegir Azcapotzalco para construir su nuevo Estadio

En las últimas horas una noticia ligada a Cruz Azul ha invadido las redes sociales, y no se trata de un tema deportivo. Y es que luego de años arrastrando el tema de su nuevo estadio, parece que podría haber una zona que está tomando ventaja para ser la sede de la casa de los cementeros.

Anteriormente ya había sonado el área de Azcapotzalco para ser la elegida, existiendo complejos deportivos o industriales que podrían ser transformados para ser la casa del equipo, pero ahora suena que justo en donde se ubica el Parque Bicentenario sería el punto en donde se levanta el coloso celeste.

El Parque Bicentenario y el Deportivo Parque Ecológico 18 de marzo, son complejos enormes adjuntos en el área de 'La Refinería' y es ahí en donde parece haber las características para que se levanta el nuevo estadio de Cruz Azul.

De avanzar este tema y tener oportunidades, sería una zona estratégica que cuenta con una avenida principal como es Avenida Aquiles Serdán, cuenta con una estación de metro que es Refinería y rutas de diferentes transportes.

A un par de calles hay dos centros comerciales con diferentes tipos de servicios y la zona se conecta con la Alcaldía Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc en cuestión de minutos, lo que en conjunto parece estar a su favor.

En contra, y no es algo menor, es que la zona del Parque ha sido protegida por vecinos y grupos que aspiran a conservar ese pulmón de la alcaldía y que es también un destino para las actividades al aire libre como es correr, pasear, montar a bicicleta o realizar reuniones familiares.

Cruz Azul reforzaría su equipo con un jugador de un millón de euros|Crédito: Cruz Azul / X

No se conocen detalles, pero podría existir un plan para conservar un área y permitir que en otro perímetro se levante ese estadio, que tiene como otra opción la Alcaldía Iztapalapa.

Reunión de Clara Brugada junto a Víctor Velázquez, aumentan las expectativas

Si algo encendió el fogón de las expectativas, fue el tuit de la Jefa de Gobierno en CDMX, Clara Brugada, quien dijo haber estado junto al alto directo de Cruz Azul, Víctor Velázquez y una serie de fotos son el testigo de esa junta.

"Tuvimos ua reunión muy fructídera con la Cruz Azul. Muy pronto podremos anuciarles buenas noticias", escribió Brugada.