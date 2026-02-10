¡ÚLTIMA HORA! España jugaría amistoso previo a la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Cuauhtémoc

La Selección de España tendría antes de iniciar su aventura en la Copa Mundial de la FIFA, un amistoso de corte internacional en contra de la Selección de Chile en el Estadio Cuauhtémoc, a celebrarse el 8 de junio, aseguran medios locales.

En España y ahora en México, una de las noticias más importantes referentes al futbol y al Mundial del 2026, es que la selección ibérica tendrá su último partido de preparación de cara al certamen mundialista en suelo azteca y que será la cancha del Puebla la que tendrá el enfrentamiento.

España, una de la serias candidatas a ganar el título afinarán detalles para medirse en un juego muy serio ante los chilenos, que por su parte volvieron a fracasar en su intento por asistir al Mundial, por lo que servirán de sinodales del cuadro de Lamine Yamal y compañía. Pese a no estar en competencia, Chile tiene un nivel idóneo para ser un rival de preparación.

Y es que destaca que pudo haber oportunidades para que España enfrentara a México en ese último partido de entrenamiento, pero simplemente los tiempos no dieron para poder concretarlo, considerando que México debuta el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México en contra de Sudáfrica y para cuidar a los dos equipos, se descartó ese encuentro, que de haber ocurrido, hubiera sido un gran duelo ya con tintes y sabor mundialista.

Esta sería la logística de España ante el posible partido en contra de Chile y su participación en la Copa Mundial de la FIFA

España consideraría tener su concentración a finales del mes de mayo y el 4 de junio, mes del Mundial, tener un amistoso en Riazor, casa del Deportivo La Coruña ante un rival por anunciarse.

Luego de ese juego tomarían un vuelo hacia México para tener el partido del 8 de junio en Puebla.

Posterior al enfrentamiento tomarían su siguiente vuelo con destino a Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde tendrán su campo de concentración en Baylor School.

Dicha ciudad se encuentra a menos de dos horas de Atlanta y sería la mejor manera para que la Furia Roja encare su aventura mundialista, teniendo como rivales a Cabo Verde, Arabia Saudita y España.