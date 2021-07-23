Desfile de la Delegación Mexicana en Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Oficialmente iniciaron los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, luego de que la Ceremonia de Inauguración se llevara a cabo este viernes 23 de julio de 2021. Luego de un evento de alrededor de 3 horas con 30 minutos, el evento más importante del verano ha dado inicio; recuerda que podrás disfrutar las competencias a través de TV Azteca Deportes.

La delegación mexicana hizo su aparición en el evento cerca de las ocho de la mañana en tiempo del Centro de México, con una emotiva aparición que hizo vibrar el corazón de millones de mexicanos. Cabe recordar que nuestro país llevará 163 atletas en diferentes disciplinas; hasta el momento, los mexicanos que ya han tenido participación son las jugadoras del equipo de Softbol, los futbolistas de la rama varonil, los talentosos arqueros y la remista Kenia Lechuga.

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El clavadista Rommel Pacheco y la golfista Gaby López fueron los abanderados de la Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La CONADE designó a esta pareja como los abanderados de la delegación mexicana en la inauguración de la justa veraniega. Nunca en la historia una pareja mixta había comandado un abanderamiento para México.

Estos son todos los abanderados de México en la historia de los Juegos Olímpicos

Río 2016: Daniela Campuzano (ciclismo)

Londres 2012: María Espinoza (taekwondo)

Beijing 2008: Paola Espinosa (clavados)

Atenas 2004: Fernando Platas (clavados)

Sidney 2000: Fernando Platas (clavados)

Atlanta 1996: Nancy Contreras (ciclismo)

Barcelona 1992: Jesús Mena (clavados)

Seúl 1988: Ernesto Canto (atletismo)

Los Ángeles 1984: Ivar Sisniega (atletismo)

Moscú 1980: Carlos Girón (clavados)

Montreal 1976: Teresa Díaz (gimnasia)

Múnich 1972: Felipe Muñoz (natación)

México 1968: Rafael Carpio (tiro)

Tokyo 1964: Fidel Negrete (atletismo)

Roma 1960: Pilar Roldán (esgrima)

Melbourne 1956: Joaquín Capilla (clavados)

Helsinki 1952: Joaquín Capilla (clavados)

Londres 1948: Francisco Bustamante (tiro)

Berlín 1936: Tirso Hernández

Los Ángeles 1932: Eugenia escudero (esgrima)

Amsterdam 1928: Jesús Aguirre (atletismo)

París 1924: Alfredo Cuéllar

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