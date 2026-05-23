¿Despedida? El mensaje de Cristiano Ronaldo tras conseguir el título con el Al-Nassr

Cristiano Ronaldo lo logró, consiguió su primer título de liga con el Al-Nassr en el futbol de Arabia Saudita. El astro portugués y compañía tuvieron que esperar hasta la última jornada de la campaña para obtener el título y dejar con las ganas al acérrimo rival; el Al-Hilal de Karim Benzema de arrebatarle un nuevo trofeo a CR7.

Después de firmar un doblete en la victoria 4-1 contra el Damac, la cual supuso la obtención del título, el máximo goleador del Real Madrid se pronunció en sus redes sociales: ''Nassrawis… qué temporada. Desde el primer día, supimos lo que queríamos y lo que haría falta para conseguirlo. Trabajamos, luchamos y lo dimos todo en cada entrenamiento y en cada partido. No fue un camino fácil, pero lo hicimos juntos. Gracias por creer en nosotros y por estar a nuestro lado en cada paso del camino.'', destacó el nacido en Funchal, Portugal.

Listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano Ronaldo está entre los 27 futbolistas que convocó el director técnico español; Roberto Martínez para la justa mundialista. Cosa curiosa es que agregó a un jugador de más y tendrá que descartarlo antes del 1 de junio. De hecho, varios expertos aseguran que será un portero al que elimine de la lista final (convocó a cuatro) y los dedos apuntan a Ricardo Velho, dejando a José Sá, Diego Costa y Rui Silva en la convocatoria.

La Selección de Portugal enfrentará a Chile y a Nigeria en sus dos últimos partidos de preparación antes de verse las caras con el Congo en el que será su primer cotejo de la fase de grupos, después enfrentará a Uzbekistán y cerrará con su similar de Colombia.