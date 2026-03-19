Despiden a entrenador mexicano luego de que jugadores ‘le tendieron la cama’

El entrenador mexicano Luis Alberto Orozco es el tercer entrenador despedido en la Liga Profesional de Costa Rica y quien hasta hace 48 horas era el timonel del equipo Municipal Pérez Zeledón. Una mala racha de resultados hizo que no se puediera sostener más su proyecto, pero se especula que los malos resultados se dieron por un presunto desinterés de jugadores por lo que le "tendieron la cama".

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Luis Alberto Orozco es un estratega nacido en Los Mochis, Sinaloa, de 42 años de edad y quien comenzó con el Pérez Zeledón en mayo del año pasado sin que se dieran cosas importantes en su gestión, pese a llegar con una larga experiencia como jugador profesional y una trayectoria en dirección técnica sobre todo como asistente en equipos como Mazatlán y Juárez o su posición de DT en Tlaxcala de la Liga de Expansión.

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¿Por qué despidieron a Luis Alberto Orozco del Pérez Zeledón?

El Pérez Zeledón está en el escalón seis del torneo local luego de sumar solo 23 puntos, en 18 partidos en los que ganó seis, empató en cinco duelos y perdió en siete. Delante de este hay conjuntos como Herediano o Saprissa que es el segundo de esta competencia.

Pareciera que en aspecto deportivo al ir a media tabla no estaba todo perdido, pero el entrenador tomó decisiones, sacó de la convocatoria a jugadores que estaban agitando el vestidor, y explicó que jugaría con los suyos y justificó haberle dado minutos a otros elementos.

En los últimos cinco juegos obtuvo tres derrotas, la última el fin de semana pasado donde todo estalló y el martes se anunció su despido.

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El mensaje de despedida del Pérez Zeledón para su entrenador Luis Alberto Orozco

"La Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón agradece la entrega, dedicación y compromiso de Luis Alberto Orozco Peñuelas, quien no continuará por mutuo acuerdo como Director Técnico del Municipal Pérez Zeledón.

En una reunión sostenida esta mañana, la Junta Directiva y el señor Orozco tomaron la decisión de manera consensuada y en los mejores términos posibles.

Reiteramos nuestro más profundo agradecimiento al profesor y le deseamos muchos éxitos en los futuros proyectos profesionales".