Cristiano Ronaldo y Portugal van ganando el duelo ante Uzbekistán, correspondiente a la jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El “Comandante” por fin rompió la sequía goleadora y marcó su primer gol, para desahogarse con todo el estadio. Pero lo que por fin logró fue que pudo marcar un doblete en mundiales, algo que no había conseguido.

El capitán de Portugal marcó su primer doblete en una Copa Mundial de la FIFA™, pues, pese a que ha anotado en las 5 ediciones anteriores, nunca había convertido un par de tantos en un partido. No obstante, sí había conseguido un hat-trick en Rusia 2018, cuando le clavó 3 “dianas” a España. Conoce cuántos goles lleva Cristiano en las 6 justas veraniegas que ha disputado.

Después de tantos Mundiales, Cristiano Ronaldo por fin logró esto con Portugal|Seleções de Portugal ﻿

Alemania 2006 : Una anotación contra Irán en la fase de grupos

: Una anotación contra Irán en la fase de grupos Sudáfrica 2010 : Una anotación ante Corea del Norte en la fase de grupos

: Una anotación ante Corea del Norte en la fase de grupos Brasil 2014 : Un gol contra Ghana en la fase de grupos

: Un gol contra Ghana en la fase de grupos Rusia 2018: Un hat-trick ante España y una anotación más contra Marruecos. Ambos en la fase de grupos.

Un hat-trick ante España y una anotación más contra Marruecos. Ambos en la fase de grupos. Catar 2022: Una anotación ante Ghana en la fase de Grupos

Una anotación ante Ghana en la fase de Grupos Copa Mundial de la FIFA 2026™: Un doblete ante Uzbekistán en la fase de grupos, aunque ello podría aumentar.

Lo que sería la última Copa Mundial de la FIFA™ para Cristiano Ronaldo

Cristiano está disputando lo que sería su última Copa Mundial de la FIFA™, ya que actualmente tiene 41 años y sería muy complicado que pudiera llegar a la próxima justa veraniega. Lo que es cierto es que se sacó la malaria y pudo marcar.

Portugal y el exjugador del Real Madrid debutaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un empate contra República del Congo, resultado que les supo más a derrota. En ese encuentro, CR7 pasó desapercibido, por lo que este martes ante Uzbekistán se sacó la espina con un doblete.

Cabe mencionar que hasta la fecha de esta publicación está por iniciar el segundo tiempo, por lo que Cristiano podría firmar más goles en el encuentro y meterse entre los goleadores de la justa veraniega 2026.