Cuántos goles lleva anotados Cristiano Ronaldo en los Mundiales y cuándo fue el último

Portugal se enfrentaba contra Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sabiendo que Cristiano Ronaldo podía romper un récord y lo concreto es que CR7 abrió el marcador con un gol antes de los 10 minutos de juego y luego siguió anotando. Pero, ¿cuántos goles lleva anotados Cristiano Ronaldo en los Mundiales y cuándo había sido el último?

Mientras muchos se preguntan cómo va la tabla de goleadores históricos de los Mundiales, Cristiano Ronaldo llevaba 8 goles hasta el comienzo de esta cita mundialista. Ahora CR7 marcó un doblete y alcanzó los 10 goles oficiales en copas del mundo.

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Todos los goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)

Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)

Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)

Rusia 2018: 4 goles (hat-trick vs. España y 1 vs. Marruecos)

Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)

Norteamérica 2026: 2 goles (2 vs. Uzbekistán).

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Portugal se destapó contra Uzbekistán

Tras el empate 1-1 contra RD Congo habían comenzado las dudas sobre el rendimiento y las posibilidades de Portugal. Sin embargo, este martes contra Uzbekistán las cosas fueron muy positivas para el conjunto del "Bicho". Pues Cristiano Ronaldo comenzó con un doblete en el primer tiempo y Nuno Mendes convirtió de tiro libre directo.

El calendario de la selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Lunes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo K

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