El desahogo de Cristiano Ronaldo en el gol de Portugal: la REACCIÓN inmediata del estadio

Tuvieron que pasar apenas 6 minutos para que Cristiano Ronaldo se “quitara la mufa” y por fin pudiera convertir un gol en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero centro del conjunto portugués abrió el marcador y tuvo un desahogo en su festejo. Además, hubo una reacción inmediata de todo el estadio.

Tras convertir su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (minutos después marcó el segundo) y alcanzar los 10 goles en mundiales, CR7 tuvo su desahogo. Primero salió corriendo para abrazarse con sus compañeros en el banquillo de relevos y, luego de eso, hizo su tan conocido festejo de “SIUUU”, con su salto, vuelo y giro correspondientes.

El estadio reaccionó al gol de Cristiano Ronaldo en Portugal

Mientras que el astro portugués de 41 años se disponía a saltar, lo propio hacia el estadio, puesto que los fanáticos presentes en el Houston Stadium se paraban de sus butacas. En el momento en el que CR7 apoyó sus pies en el césped tras el salto, los fanáticos y Cristiano gritaron al unísono: “Siuuu”.

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El calendario de la selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 RD Congo – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Lunes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, Estados Unidos) — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Grupo K

|REUTERS

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