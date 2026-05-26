El destino de Julián Quiñones después de la Copa Mundial de la FIFA

Tras varias semanas de mucha incertidumbre, el futuro de Julián Quiñones ha quedado definido, aunque se llegó a hablar que podría volver a la Liga BBVA MX o dar el salto al futbol del viejo continente, el delantero mexicano va a seguir en el Al-Qadsiah de la Liga de Arabia.

¿Por cuánto tiempo renovó contrato Julián Quiñones?

El delantero mexicano confirmó su renovación de contrato, antes de sumarse a la concentración de la Selección Mexicana, ahora va a estar hasta el 2029 con el Al-Qadsiah. Por ese motivo, el club compartió en sus redes sociales, algunas fotos y videos dedicados a Julián Quiñones, donde también colocaron el siguiente mensaje: “La gloria perdura, muchos de sus capítulos por venir”.

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Julián Quiñones es uno de los jugadores más importantes para el Al-Qadsiah, en la temporada que terminó hace una semana, el delantero se logró coronarse como el campeón de goleo. Desde su llegada a Arabia Saudita, el mexicano ha marcado un total de 62 goles en 68 partidos, también suma 12 asistencias.

Sin duda, Julián Quiñones está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, lo cual también es importante de cara a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que su renovación le brinda tranquilidad al jugador para poder enfocarse en sus compromisos con la Selección Mexicana.

Aunque la Copa Mundial de la FIFA, es un gran escenario para muchos jugadores, el Al-Qadsiah ha hecho su movimiento antes del arranque del torneo, para poder mantener a Julián Quiñones dentro de su plantel, se mencionó que iban a mejorar las condiciones para que siga más tiempo en el proyecto.

Tras la firma, el regreso prematuro de Julián Quiñones al futbol mexicana luce más complicado, pues se encuentra en un equipo donde es protagonista y la cara de un importante proyecto deportivo.

